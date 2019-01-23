【那电玩乐园】那天晴‧正邪神兵之巅峰对决 传说中有把名为“魂之利刃”的绝世神兵，只要得到此剑，就能掌握源源不绝的力量，称霸天下。世界各地有9位武士，不约而同踏上寻剑之途。

16世纪末，世界陷入一片混乱。



传说中有把名为“魂之利刃”的绝世神兵，只要得到此剑，就能掌握源源不绝的力量，称霸天下。世界各地有9位武士，不约而同踏上寻剑之途。他们是一心追求剑道极致，使用日本剑的剑客御剑平四郎；使用斩马刀，想要借助剑的力量保卫家国的朝鲜武娘成美娜；使用忍刀，想要获得更强大力量的忍者多喜；使用双截棍，到日本讨伐倭寇的中国武士李龙；手持钢刀爪，来自意大利为遵循主人遗言而寻剑的沃尔德；手持剑和盾，奥图曼的希腊圣女苏菲雅；手持大剑，因为杀父而发疯的德国剑士齐格飞；手持巨斧的英格兰狂战士洛克；以及成美娜的师弟黄星京，使用中国长剑青岚。



为何要那么详细地介绍角色的武器呢？因为这款名为《魂之利刃》（Soul Edge）的格斗游戏，主要就是依靠角色手中不同的武器，其轻重之分，有了不一样的玩法，例如使用双截棍的李龙灵活迅速，但杀伤力略嫌不足；使用重剑的齐格飞行动缓慢，但大剑一挥，把敌手砍得落花流水。1995年，南宫梦在街机上推出此游戏，因为使用当时罕见的3D武器系统，其美丽的画面把一些玩腻街霸的玩家吸引过去，著实风靡了一阵子。



其实魂之利刃是一把邪剑，具有邪恶的魔鬼力量。9名武士最终找到手握邪剑的西班牙海盗船长塞万提斯，将他打败。然而邪剑侵蚀了塞万提斯，释放出剑内的魔鬼骷髅王，与武士决一生死。要是打败骷髅王，便会因角色的心性而有不同的结局，比如圣女苏菲雅摧毁了邪剑，齐格飞却拿起邪剑变成新一代的魔王。



《魂之利刃》的续作是《剑魂》（Soul Calibur），另一把正义的圣剑出世，与邪剑互相抗衡，继续永无休止的斗争。此灵魂神兵系列在多个平台如PS、XBOX、电脑上推出，到目前已有六七集续作。



当年热闹非凡，人潮汹涌的金河广场有许多间机铺。魂之利刃与街霸是当时相当火红的镇店游戏。我记得一些机铺还备有超大荧幕，只要一有人投币，就会有许多年轻人围观。这些机铺震耳欲聋的游戏声响，各种兵器、必杀技特效、飞车、怪兽丧尸的嘶喊声交杂混音，远远便能听见，显现了那个年代的热闹氛围。那些年的游戏画面虽不如现在的游戏华美精致，但打机时许多人围观的喧哗气氛远胜现在静静坐在电脑前、电视机前或体育馆内看高手群殴的Dota2、英雄联盟等游戏了。



可惜的是后来购物商场越建越多，金河没落，如今广场内死气沉沉，再也找不到一间机铺了。