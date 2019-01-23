吉宝报业不调高M1献购价‧亚通冒汗 新加坡吉宝企业和新加坡报业控股不会调高第一通（M1）献购价，这么一来可能对单一大股东亚通（AXIATA,6888,主板电讯媒体组）构成压力。

（新加坡22日讯）新加坡吉宝企业和新加坡报业控股不会调高第一通（M1）献购价，这么一来可能对单一大股东亚通（AXIATA,6888,主板电讯媒体组）构成压力。

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吉宝企业和报业控股在第一马通持股34.3%，去年9月间建议以2.06新元（马币约6令吉24仙）增加持股，以支撑节节走低股价及进行重组，增加其竞争力。

维持2.06新元献购价

吉宝企业和新加坡报业控股在文告说：“不管在任何情况下，献购者都无意增加原有的2.06新元献购价。”

献购截止日期已从2月4日延长至2月18日。第一通市值达19亿2000万新元（约58亿1200万令吉）。

在第一通持股28.3%股权的亚通9月间认为，有关献购价须反映未来精确价值，包括可被接受的溢价，并符合市场标准。

亚通指目前正与顾问合作与寻找选项；《路透社》也引述消息指出，亚通似乎对上述献购价未能满意。

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《路透社》进一步询问亚通时，亚通表示不会对上述见解置评，在适当时会发表文告。

自去年9月公布献购价，第一通股价升26%，至接近献购价的每股2.05新元。

然而，若与2015年史上最高的3.99新元相比，上述股价和过2年的49%跌幅相去不远。

这个蕞尔岛国的电讯业竞争异常剧烈，澳洲第四电讯巨子TPG电讯获准在狮城营运，一时烽火连天；分析员认为第一通，在新战围中最脆弱。

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2017年，亚通、吉宝企业和报业控股，曾暂取消第一通的股权检讨，主因是外部之献购价过低。