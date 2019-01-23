载上学被德士撞‧少年骑士伤妹死惨 这起车祸于今天早上约7时，发生在马洛夫路，靠近丹督路和孟沙兴都庙路口处。

（吉隆坡23日讯）一名少年今早骑摩哆车载读小学的妹妹（11岁）上学，不料短短不到3公里的路程竟遭飞来横祸，兄妹俩遭一辆德士撞及，酿成兄伤妹死惨剧。

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这起车祸于今天早上约7时，发生在马洛夫路，靠近丹督路和孟沙兴都庙路口处。

吉隆坡交通调查及执法组主任祖基菲里助理总监指出，事发时一名巫裔少年（18岁，辍学生）骑摩哆车载读国小的妹妹阿缇拉上学时，在事发路段遭一辆德士撞及。

祖基菲里说，根据警方初步调查，肇祸巫裔司机（59岁）从谷中城广场方向而来，并从右边车道直接驶入只有一条车道的丹督路，撞上共骑摩哆车的兄妹。

“在车祸后，这对兄妹双双跌下摩哆车，其中哥哥只是左脚擦伤，而坐在后座的妹妹则头部和脚受伤，当场身亡；肇祸司机则没受伤。”

祖基菲里指出，死者来自孟沙乌达玛路KTMB组屋，生前就读距离住处逾2公里的孟沙武吉大城市国小。

他说，死者遗体已被送往吉隆坡中央医院剖验，以确定死因，而警方已援引1987年陆路交通法令第41（1）条文调查此案。