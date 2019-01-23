【鑫光大道】云镁鑫‧无法预知的变数 下著雨的星期五夜晚，我和战友们往下一个补给站前进。我已经相当习惯这样的4人队伍了，从比赛前的锻炼，到后来在赛事中的并肩，大伙儿的配速相去不远，也培养出了某程度的默契。

广告

下著雨的星期五夜晚，我和战友们往下一个补给站前进。我已经相当习惯这样的4人队伍了，从比赛前的锻炼，到后来在赛事中的并肩，大伙儿的配速相去不远，也培养出了某程度的默契。

雨水让脚下的山林路越来越不好走，湿烂的土壤大大影响了鞋子的抓地力，不论上坡或下坡都相当挑战。避免因为滑倒而折腾屁股，所以我们走得格外小心翼翼，这也大大拖慢了原本可以加速快步前进的下坡路段。虽然也想在赛程的上半段争取更多时间，但心再急都好始终不能大意，因为任何意外都有可能打​碎我们完成100英里的越野梦，越是紧张的时刻，安全越是重要。

好不容易熬过了边跑边滑行的路段，来到位于47公里的A6。这一个藏在山林之中的补给站感觉特别冷，快速地抓了一些饼干，再添满了水就出发了。低气温将身体包裹住，一点儿也不好受，其中一位战友因为感觉不适而开始动摇，提出了弃赛的念头。比赛从开始到现在经过了10个小时，而我们也只不过才完成了赛程的四分一路段，我们纷纷说服战友打消弃赛念头，并鼓励他继续往前走，这时候就说放弃实在还太早。因为越野超马的比赛时间往往动辄就是二十几个小时甚至更久，期间难免有许多变数，所以不论遇到身体有任何状况，都千万要记得“等一下”、“再观察一下”，有些决定不急著马上做。

我们依赖著头灯的光亮继续前进。爬过无数的上坡后，疲惫的感觉也越来越强烈。身体不舒服的战友开始出现恶心作呕的感觉，但此刻唯一能做的就是撑著脚步继续前进。这就是越野赛残酷的地方了。因为比赛场地的关系，跑者不可能一个不舒服就坐在路旁等待支援，只能想尽办法挨到补给站，才可以将所有痛苦划上句点。晚上十点半左右，我们终于到达了57公里的补给站，明亮的灯光将疲惫感打散，心裡也得到了些许慰藉。

终于可以坐下来休息一会儿，另一位战友一路上忍著的不舒服感却在这个时候瞬间爆发，没有预警地吐了一地。4人组中的两位大男生接连出现状况，让我们两位女生都有些许的担心。

一旁的工作人员目睹了战友们的状况后，出自于安全考量而截停了其中一位战友，要他休息充足之后才能出发。但因为低气温的侵袭，实在让人不想久留，而且战友也在大吐一场之后而好转了，我们只想尽快踏上路程。一番解释之后，终于得到了工作人员的许可，才得以离开补给站。还有超过100公里的路程才能抵达的终点，又有甚么挑战在前方等著我们呢？一切未知。