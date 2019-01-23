狠招铲除“哥冬农场”．慕克力：研究援引土地法典对付 吉打州政府要向哥冬（Ketum）宣战，包括研究援引土地法典，全面铲除“哥冬农场”，避免哥冬祸害青少年及孩童问题恶化。

慕克力（左二）在祖基菲里（右起）、阿斯米鲁陪同下，宣布向毒品及哥冬宣战、，左一是依斯迈沙列。（图：星洲日报）

（亚罗士打22日讯）吉打州政府要向哥冬（Ketum）宣战，包括研究援引土地法典，全面铲除“哥冬农场”，避免哥冬祸害青少年及孩童问题恶化。

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根据执法单位调查，吉州有多达逾百公顷的哥冬农场，包括巴东得腊逾80公顷、古邦巴素22公顷、铅区3公顷及锡区3公顷。

吉打州务大臣拿督斯里慕克力曾在首度担任大臣时，即2014年提及州政府要研究充公滥用农地种植哥冬土地的可能方案，如今2度出任大臣，又再提出铲除哥冬农场之建议。

今带入州行政议会讨论

他说，他将把哥冬农场问题带入明日召开的州行政议会讨论及研究，希望尽快落实上速方案，以便采取更有效行动对付滥用哥冬者。

他说，吉州在过去5年，即2014年至2018年10月，被鉴定有多达1万3296名吸毒者，其中滥用哥冬问题最严重，甚至有资料显示连中小学生也有涉及。

“执法单位于2017年起获8万1028公斤的哥冬叶、8万9060公升哥冬水，去年起获的份量更激增至23万3256公升的哥冬水及8万7564公斤的哥冬叶。”

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他今午在主持吉州毒品行动理事会会议后，在国家反毒机构总监拿督祖基菲里及其他行政议员陪同下召开新闻发布会。

联邦也要加强对付哥冬问题

他说，联邦政府也准备加强行动对付哥冬问题，包括修法勒令要种植哥冬者，必须获得卫生部长的批准及遵守相关条例。

“吉州方面，我们建议州政府援引土地法典对付滥用农地种植哥冬者，发通知要求铲除，若是连发2封信也不获遵循，执法单位将会强行铲除哥冬农场。”

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他说，州政府可援引相关条例对付滥用农场的人士，包括实现4年前提及的充公土地及现在所探讨铲除哥冬农场之建议。

哥冬危害性不输毒品

慕克力说，哥冬危害性不比毒品低，滥用者能够带来生理及心理后遗症。

他说，滥用哥冬会造成食欲不振、呕吐、头痛及腹痛等，心理问题则是暴躁、心绪易激动、焦虑等等。

“然而，现阶段执法单位只能援引毒药法令对付走私或滥用哥冬的不法分子。”