【昔约今城】郑锦华‧扫陈迎新 据《吕氏春秋》记载，靠近农历新年“扫尘”的风俗在尧舜时代就已经出现，因为“尘”与“陈”谐音，故另有“扫陈”的说法。扫陈有“去陈迎新”、“破旧立新”的意义

据《吕氏春秋》记载，靠近农历新年“扫尘”的风俗在尧舜时代就已经出现，因为“尘”与“陈”谐音，故另有“扫陈”的说法。扫陈有“去陈迎新”、“破旧立新”的意义。



根据文献，古时候是在腊月廿四“送神”的日子进行“扫尘”，所以有“腊月二十四，掸尘扫房子”之说。后来在腊月二十三日起到年除夕之间进行大扫除。



时代不同，现代人生活繁忙，新年前大扫除未必遵循古代腊月二十三日起到年除夕之间进行。不过，在半世纪前的旧年代，相信择日用事的老辈人，重视用吉日进行大扫除。通书里头每天注明“建、除、满、平、定、执、破、危、成、收、开、闭”日的“建除十二神”，“除日”被视为适合进行大扫除的黄道吉日，大多数老辈人会用该日在家中扫尘除旧。



小时候住的甘榜屋，父亲是二房东，除了自住的3间房，其他5间房外租，几个租户同住一个屋檐下。每到新年前，租户们以父亲马首是瞻，但父亲还是会与租户们商量后才定下大扫除的日子，一般都会用在週末时候。

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对道教、术数及民俗素有研究的父亲，反而没特定“除日”或特选其他吉日大扫除。父亲认为新年前大扫除是一家人的事，尤其我们住的屋子另有其他住户，各有工作，只有週末，大家时间可以配合，齐心协力把屋子打扫收拾得整齐干净，即便当天不是“除日”或其他吉日，没那么重要。



甘榜屋甚少设立天花板，抬头仰望，就直接看到用铝片或亚答叶盖成的屋顶，比一般屋顶还来得特别高。旧年代，一般乡区家庭大扫除，没像现代用吸尘器，倒是用竹叶绑在竹竿的尾端上，成竹叶扫把，用来扫除高处的灰尘还有布满在高处角落的蜘蛛网。



“大扫除要见青”是老辈人的说法。与梅、兰、竹、菊共享“四君子”雅称的竹，除了其文化寓意为清雅澹泊、谦谦君子、高风亮节以外，民间亦将它视为“节节高升”，充满阳气，具有除晦祛阴作用的“阳物”，故用竹叶大扫除，冀望借此清除家中的“晦气”和“霉气”，为家中迎纳祥瑞，给家裡带来平安趋吉的祥和贵气。



老辈人尊重神明不在话下。大扫除之前，预先燃香膜拜禀告家中神明、祖先。大扫除当天，以红纸半掩盖，避免让高处扫除下来的灰尘或杂物掉在神台。遇到没有办法移动神台，唯有站上台面才能扫除到神台上高处地方的时候，只有家中男生能站在神台上完成使命，女生绝不被允许踏上一步。



除了当天清除旧物，大扫除过后为神台上的“神明”替换金花、布球的大有人在。有者更借大扫除完成之际，从神台上捧下香炉，掏起炉内香灰一一过滤，取出一年来遗留在香炉内的香脚残枝，逐一“清炉”，方便日后插香不受日久堆积在香炉内的香脚残枝“阻碍”。



另有一个已逐渐少见的习俗。甘榜老辈人每次大扫除过后，多会在大门或厨房的门梁上悬挂一把生菜，寓意生机勃勃及招纳祥和瑞气。新年前大扫除过后，散佈在甘榜各个角落的屋子，各家门梁上悬挂的生菜，为经历过无数岁月的残旧门梁添加一道绿色，亦构成一幅迎接新年，掀起生气盎然的甘榜风情画，给纯朴的甘榜带来一片大地回春的新气息。