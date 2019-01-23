逛街听新年曲买新衣办年货．广场披红妆春意浓 象征“猪”事亨通的2019年己亥年即将到来，除了购物广场、酒店、餐厅等纷纷为了迎接春节到来，巧花心思张灯结彩一番，不少商家也会为店内披上了应景的亮丽春节盛装，让人感受到逐渐转浓的春意！

迎春花开好运来！近打城购物广场大厅布置得一片红彤彤的，配合年货市场，一起带来浓厚的新年气氛。（图：星洲日报）

（霹雳．怡保22日讯）象征“猪”事亨通的2019年己亥年即将到来，除了购物广场、酒店、餐厅等纷纷为了迎接春节到来，巧花心思张灯结彩一番，不少商家也会为店内披上了应景的亮丽春节盛装，让人感受到逐渐转浓的春意！

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农历新年跫音逼近，当脚步踏入购物广场时，可看见各种大红色的新年装潢，洋溢春暖花开，花团锦簇的浓浓春意，加上耳际间传来让人感到愉悦的新年歌曲，让逛街办年货的消费人，不禁喜上眉梢。

把握新春旺季办促销

每年在一些购物中心、酒店、商店、餐厅业者都会欣赏到各有姿采的新年装潢，有者不惜大手笔花费，精心布置一番，盼带动新年气氛。

购物中心和广场业者都把握这个农历新年销售旺季，纷纷举办各种年货促销活动，以吸引消费人购物。从上个周末开始，各广场可看见人头攒动的热闹盛况，许多人忙着办年货、买新衣、买年货，欢喜迎春。

其中，怡保百利广场的农历新年装饰挺具看头，在广场大厅打造了一个美丽的海港，中间设有一艘载着金元宝的中式船舰，停泊在临时码头上，气派非凡，附近也有金光闪闪的金钱树和高挂着红彤彤的灯笼，飘来阵阵年味，吸引不少民众驻足拍照，沾沾红色的喜气！

怡保安邦健兴花艺园

逾400红黄梨灯笼高高挂

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怡保安邦健兴花艺园每年在农历新年前都会巧花心思布置一番，今年园内挂满了400多个红色黄梨灯笼，十分吸晴和夺目，园内春暖花开，加上红灯笼的照映，吸引许多人停留在该园前拍照。

该园东主曹健兴透露，每年的农历新年前，都会购买红灯笼来装饰该园，为园内增添浓浓的春意，这习惯已保持了10多年，而这些红灯笼会张挂一整年，到了下个农历新年前，会购买全新的红灯笼，除旧迎新。

他说，今年挂了400多个红色黄梨灯笼，这批全新的装饰大约于一星期前挂上。园内也打造了一个木制亭子，也挂满了红灯笼和朋友送来的对联，洋溢着浓郁的中国风和新年气氛。

太太丘秀媚透露，今年大约花了3000令吉来购买红灯笼，还未包括安装费。夜晚会亮起红灯笼，直到天明，让这股春意在园中绽放。

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上环18永旺购物广场大厅披上新装，桃花绽放，千娇百媚，喜迎猪年！（图：星洲日报）

怡保舜苑酒店大厅不但有大红灯笼高高挂，也贴了不少贺年春联，如风调雨顺、花开富贵、年年有余、万象更新等，营造出春天的味道。（图：星洲日报）