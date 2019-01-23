贸易战+退税刺激‧渣打：马今年成长胜去年 渣打银行东盟及南亚首席经济学家李韦虢指出，预料2019年的大马经济成长可扬升至4.9%，超过料为4.7%的2018年表现，除了看好大马供应链可从美中贸易纠纷中受惠，政府退税也有望刺激经济成长。

李韦虢(左)及迪维亚出席全球市场望的讨论会。

（吉隆坡22日讯）渣打银行东盟及南亚首席经济学家李韦虢指出，预料2019年的大马经济成长可扬升至4.9%，超过料为4.7%的2018年表现，除了看好大马供应链可从美中贸易纠纷中受惠，政府退税也有望刺激经济成长。

广告

2019：4.9% 2018：4.7%

根据资料显示，政府的退税总额料达350亿令吉。李韦虢指出，这笔款额占大马国内生产总值高达2.5%，回流市场将是不小的激励。

李韦虢今日在“渣打2019年全球展望：抗衡趋势”讨论会上表示，预料美国及中国贸易纠纷会持续一段时期，使两国一些些商家或投资者将考虑转到区域其他市场生产产品，如越南及大马，或与中国拥有相同产品供应链的大马制造商有望取得更多订单，有助推动大马经济。

他指出，目前中国经济占全球经济成长的30至35%之间，对全球经济举足轻重，中国经济成长每起落1%，预料大马经济成长将跟着起落0.4%。

他预期2019年中国经济成长放缓至6.4%（较2018年为6.6%），这除了与美国贸易战原因、产业市场低迷、政府减债等所致。

不过，他认为，中国政府还有很多措施或工具以管理它的经济，例如持续推行城市化、基建计划如水电及大道等领域、进一步削减银行法定储备金率甚至调低利率等。

广告

他指出，预料中国政府将会顺应美国及中国贸易紧张势头进行调整，如通过增减刺激措施应对。印度的经济成长复苏将持续，关注全球市场震荡及最近国内市场发展导至风险有增无减。东盟经济成长前景保持蓬勃，虽然外围吹逆风，主要获得强劲国内需求以及基建开销所支撑。

全球成长料放缓至3.6%

全球经济方面，他表示，预料其成长已达高峰，2018年为3.8%，预料2019年将放缓至3.6%。虽然全球市场情绪低落，惟还不至于陷入不景气，例如衡量全球不景气的纽约联邦储备局指数，显示目前全球陷入不景气机率为25%，比较高峰期的40%水平低得多。

他补充，虽然一些市场人士担心爆发危机，不过，目前全球主要的中央银行仍然持有充裕的资金，这也是避免全球市场陷入危机的个中支柱。

广告

中期而言，对全球经济成长较不利因素，包括去年开始的全球量化宽松货币政策终止及减债，全球负债偏高使融资变得更为昂贵、全球化进程包括美国与中国贸易纠纷也是主要部份、以及人口因素特别是老化等。

目前全球经济主要4大潜在风险，包括美国与中国贸易战、中国经济成长放缓、欧盟区的政治因素、以国际原油价格前景不确定性等。他认为，美国联邦储备局于2019年仍会升息两次，皆在下半年升息。目前美国国内经济依然稳健、劳力市场依然强劲。

估值過高 美元中期看跌

另一边厢，渣打银行东盟及南亚汇市主管迪维亚指出，进入2019年，预料中期美元汇率将走低，目前它已是估值过高约10%。

去年美国升息4次，预料今年下半年再升息2次，料已进入升息周期尾声，激励美元走高利好消逝及已达高峰，实为美元汇率看跌主因。

印尼盾卢比看俏 马币展望中和

迪维亚认为，2019年看好国内需求推动的印尼盾及印度卢比兑美元汇率走高，及不看好韩圆及新台币，至於马币兑美元汇率则是中和，马币汇率将随著市场消息或因素而起落。该行预测2019年马币汇率落在4.1至4.3之间波幅游走，料今年3月为4.20，及6月为4.25水平。同时，他也不推荐欧元或英镑，惟看好日圆兑美元仍有增值潜能。

他表示，由於该行看好中国有能力管理其经济，使人民币兑美元有望在今年扬升至6.65水平，比市场一般预测的6.8/6.9水平来得高。