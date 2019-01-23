陈世传．新年“回家”勿忘初心 还记得过去两年，靠近农历新年前夕写的记者心视线都是呼吁在外游子，无论多忙都得回家，陪伴父母或家人过年的内容。

还记得过去两年，靠近农历新年前夕写的记者心视线都是呼吁在外游子，无论多忙都得回家，陪伴父母或家人过年的内容。

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动笔写这编文章之前，也想了多个主题，结果我还是难改“传统”格局，认为既然是新年前还是写“回家”的主题较好，也较贴近“地气”。

但，这次的“回家”一文有点不同，不是呼吁游子回家，而是呼吁政府、政党（朝野）及人民的公仆（YB），要记得“回家”！

此回家，非彼回家！我不是在卖弄文字，只是认为象征一家团圆的新年意境，也适合一个国家团结的意境，因此这篇“回家”文，贴切些说，就是呼吁政府、政党（朝野）及YB们要回到原点，不忘初心好好反思，你们目前在努力的方向，你们目前在争论的议题，甚至是在拼斗的“新希望”格局，是人民想要的，抑或也是你们当初一再告诉人民的愿景吗？

509大选，全马的人民（95%华裔、70%印裔及30%巫裔），团结起来用手中一票，推翻了自建国以来就当家做主的老店，个中原因不言而喻，就只期盼通过换取新政，迎来新的格局，新的希望。

当然，509距今，也就只是8个月的时间，人民当然不能强人所难，毫不讲理要求目标成果，反之应该继续给予新政府支持与配合，以让新政府有满满的信心，按步就班依计划朝目标前进。

但，身为有监督之责的人民百姓，也不能就坐着等闲视之的不理不睬、不闻不问，就让新政府随心所欲的自由发挥吧？

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持平而言，509后至今，人民固然看到新政府有破旧立新的意愿，但更多还是纠缠于“攻敌立威”或“政治拼斗”

的格局里，还没有让人民看到多少关于推动或落实“新政、新格局，新希望”的雏形举措。

新的一年，有着万象更新，象征新的开始，标志着另一个起点的寓意，借此新年意境，期盼新的政府、政党（朝野）或YB们不忘初心，反思原点，至少在新的一年里，停止恶斗，停止对国家与人民没有实际意义的政党意识形态对抗，放下歧见与争斗，把精力及时间，花在团结人民，整合资源，引领国家落实“新政、新格局，新希望”吧！