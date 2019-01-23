附加股认购不足18.51%‧沙布拉能源筹获39.8亿 沙布拉能源（SAPNRG,5218,主板能源组）附加股送凭单虽录得18.51%认购不足率，却依然筹得近40亿令吉资金。

（吉隆坡22日讯）沙布拉能源（SAPNRG,5218,主板能源组）附加股送凭单虽录得18.51%认购不足率，却依然筹得近40亿令吉资金。

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不过，该公司建议发行的伊斯兰可赎回可转换优先股（RCPS-I）获得认购超额率1.18%。

沙布拉能源在文告中指出，截至上周三（16日）下午5时，计划发行99亿8692万5145股附加股配送凭单，仅有81.49%认购率，尚有18.51%认购不足率，而计划发行24亿2522万3999股伊斯兰可赎回可转换优先股获得认购超额1.18%。

沙布拉能源指出，剩余未认购的附加股将由联合包销商全数认购，预计可从发售附加股计划中筹集39亿7880万令吉，作为偿还银行贷款和加强资产负债表之用。

在完成附加股计划后，国民投资机构持有沙布拉能源股权将调整至40%。

