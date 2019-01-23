RCE1.2亿认购狮城CC债券‧获30%股权买权 RCE资本（RCECAP,9296,主板金融服务组）建议认购新加坡Credit Culture公司（CC）至多4000万新元（约1亿2140万令吉）的私人债券，并获得买权以认购后者的30%股权。

（吉隆坡22日讯）RCE资本（RCECAP,9296,主板金融服务组）建议认购新加坡Credit Culture公司（CC）至多4000万新元（约1亿2140万令吉）的私人债券，并获得买权以认购后者的30%股权。

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RCE资本在文告中表示，在此投资建议下，CC将给予该公司买权以认购至多30%股权。其中RCE资本将有权以400万新元（约1210万令吉）认购20%股权，以及在行使期根据未来估值认购至多10%扩大后股权。

该公司可透过现金或转换私人债券方式来行使该买权。

CC是一家新加坡金融科技初创公司，获得新加坡当局批准透过线上和手机平台提供个人融资业务。CC正展开集资活动，已获一名持有其20%股权的种子投资者注资400万新元。