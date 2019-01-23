产业重估溢价提振‧AXIS产托末季多赚52% 在产业重估溢价提振之下，AXIS产托（AXREIT,5106,主板产业投资信托组）截至2018年12月31日末季净利增至6698万5000令吉，比前期涨51.93%；全年净利也增长26.45%至1亿5497万9000令吉。

（吉隆坡22日讯）在产业重估溢价提振之下，AXIS产托（AXREIT,5106,主板产业投资信托组）截至2018年12月31日末季净利增至6698万5000令吉，比前期涨51.93%；全年净利也增长26.45%至1亿5497万9000令吉。

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派息2.45仙

末季营业额扬40.22%至5947万7000令吉；全年累计营业额达2亿零436万2000令吉，增长21.11%。

配合业绩发布，该公司宣布派发每股2.45仙股息，除权日及享有日各别为2月8日及12日。

该公司管理层在文告中指出，末季可兑现净收入为3606万2000令吉，并建议将其中99.8%的收入作为派息用途。

在重估后，该公司资产价值提高3518万4000令吉。

管理层看好，目前AXIS产托的投资组合及活跃于购入有质量产业的成长策略，预计该公司有望维持其表现截至2019年杪。