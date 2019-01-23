槟城大桥事故 家属感谢民众包容体谅 槟城大桥休旅车被撞落海死者梅匀鉼的家属今早透过媒体向政府各拯救单位致以万二分的谢意，并感谢所有大桥使用者在这期间给予的包容和体谅。

（北海23日讯）槟城大桥休旅车被撞落海死者梅匀鉼的家属今早透过媒体向政府各拯救单位致以万二分的谢意，并感谢所有大桥使用者在这期间给予的包容和体谅。

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“我们知道这两天的搜寻行动造成槟城大桥交通阻塞，但公众人士都能体谅家属而没有埋怨，各方也全力协助我们，没有放弃寻找匀鉼，让我们很感动，也万分感激。

“梅匀鉼的家属今早在丧府接受媒体询问时，多次强调家属希望可以留下匀鉼生前最帅气和最美好的一面，因此促情社交媒体和公众停止再转发死者遗照及一切负面猜测和报导。

“自事发后，我们一直很担心找不到我们的亲人，所以最终能找到他（死者），终于可以带他回家，我们已经很欣慰和心安了。“”

家属表示，目前只希望能平静送走最爱的亲人，所以不希望负面的猜测继续传播而再次影响家属的心情，希望公众能给予家属正面和鼓励的支持的力量，支撑他们渡过这艰难的时期。