营运开销融资成本减‧UOA产托末季净赚952万 营运开销和融资成本减驱动盈利，UOA产托（UOAREIT,5110,主板产业投资信托组）截至2018年12月31日止第四季净利扬6.06%至952万2000令吉，驱动全年净利增51.90%至5753万7000令吉。

（吉隆坡22日讯）营运开销和融资成本减驱动盈利，UOA产托（UOAREIT,5110,主板产业投资信托组）截至2018年12月31日止第四季净利扬6.06%至952万2000令吉，驱动全年净利增51.90%至5753万7000令吉。

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第四季营业额跌7.17%至1921万4000令吉，全年也走低4.57%至7858万6000令吉。

派息3.35仙

UOA发展每股派息3.35仙，2月4日除权，2月8日享有。该公司派发110%红利或1417万2928令吉。

该公司在文告中说，截至第四季总收入跌至1921万4217令吉，总开销960万9058令吉（466万零907令吉为产业营运开销，494万8151令吉为非产业营运开销）。

相比去年，总出租率减4.7%，总开销因融资成本走低而跌2.0%，惟高估值和行政成本增局部抵销。

展望未来，该公司将保持产托回酬，预期租用率低和市场情绪疲弱，租金增长平平。