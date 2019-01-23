林丹不退役因太爱羽球‧谢杏芳称下一代仍是体育人 林丹也特地录制视频表示：“从1998到2018年，自己与体育一同成长，而展望下一个20年，自己也不会离开体育，与你同行，感谢新浪体育将这个奖项颁给自己。”

林丹荣获“中国体育20年影响力人物”大奖，他的妻子谢杏芳盛装出席代领奖项，她表示他们家会传承林丹的体育精神，下一代也将是体育人。

（中国‧北京23日综合电）体育星力量暨新浪体育20年颁奖盛典周二在北京举行，“超级丹”林丹获得“中国体育20年影响力人物”殊荣，稍许遗憾的是，林丹由于出战正在进行的印尼羽球大师赛，无法赶到现场领奖，爱妻谢杏芳代他接过奖项，并在发表获奖感言时不忘给自家的林丹战斗精神点赞。

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颁奖现场大屏幕播放林丹在羽坛驰骋的镜头：“他是2枚奥运会金牌、5枚世锦赛金牌得主，他6次捧起苏迪曼杯和汤姆斯杯！”

林丹缺席录视频感谢

林丹也特地录制视频表示：“从1998到2018年，自己与体育一同成长，而展望下一个20年，自己也不会离开体育，与你同行，感谢新浪体育将这个奖项颁给自己。”

谢杏芳以一袭长裙亮相颁奖典礼，她接过奖项后代替林丹发表了获奖感言：“很高兴给我们家林丹这个奖项，林丹是我见过的最喜欢、最热爱羽球的一个人，他拿了两圈的大满贯、拿了两次奥运会冠军，但他还不退役，目前还在印尼参加比赛！所以我们家会传承他的体育精神，在现在和未来，我们家也会继续作为体育人不断地推广体育精神，为下一代培养更多的体育人！”

有意思的是，谢杏芳还透露，她和林丹在家里从来不打羽球。

这也可以理解，毕竟两人都是羽坛高手，看来更多精力还是放在下一代培养上，正如谢杏芳所言，下一代还是体育人，也许未来，林丹和谢杏芳的下一代小羽也是羽球高手。