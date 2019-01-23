澳网‧受伤后连丢6局遭逆转‧小威8强遗憾出局 美国球后“小威”塞莉娜．威廉斯在决胜盘以5比1（40-30）领先下取得赛点时，竟然因救球崴脚导致节奏大乱，最终浪费4个赛点后以4比6、6比4、5比7不敌捷克名将卡罗丽娜．皮索娃，遗憾止步8强。

为什么？美国球后小威在决胜盘以5比1（40比30）领先下因救球崴脚导致节奏大乱，最终浪费4个赛点输给捷克7号种子卡罗丽娜．皮索娃，止步8强，遗憾告别本届澳网。（图：法新社）

（墨尔本23日综合电）周三的澳网女单复赛出现戏剧性转折，美国球后“小威”塞莉娜．威廉斯在决胜盘以5比1（40-30）领先下取得赛点时，竟然因救球崴脚导致节奏大乱，最终浪费4个赛点后以4比6、6比4、5比7不敌捷克名将卡罗丽娜．皮索娃，遗憾止步8强。

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皮索娃4强战大坂直美

首次闯入澳网半决赛的7号种子皮索娃，将与日本的美网冠军、4号种子新星大坂直美争夺决赛权，后者展现出超强状态，以6比4、6比1横扫乌克兰6号种子斯维托丽娜，同样在职业生涯首次挺进澳网半决赛。

赛后对于外界关心的脚踝情况，小威并不愿意多谈，她反复强调输球是因为对手发挥太出色：“我的脚踝似乎还行，通常我要等到次天才知道情况究竟怎样。”

当被问到为何不在局间休息时申请医疗暂停时，小威回答，“说真的，我很讨厌叫理疗师。当时我觉得没有这个必要，或者说我觉得问题不大，所以我选择了继续比赛。”

对于皮索娃在落后时的表现，小威给予很高评价：“她在面临赛点的时候很拼，表现简直疯狂。我在赛点上的击球选择没有问题，打得很有侵略性，但她就是有办法化解危机。这是个教训，我知道下一次5比1领先，拿到赛点时，我必须得全力以赴才行。”

小威追第24个大满贯搁浅

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小威在2017年拿到澳网冠军后，大满贯数量正式超越德国名宿嘉芙，以23个大满贯冠军成为公开赛时代第一。小威去年因产女未能参加澳网卫冕战，这次回归墨尔本来势汹汹，前3场比赛都轻松取胜，包括在上轮淘汰了现世界第一哈勒普晋级8强，本以为本场复赛也一样能顺利过关，但没有想到她却戏剧性被皮索娃完成大逆转，继续无缘产后复出的首个大满贯，在澳网追平澳洲名宿玛格尔考特24个大满贯冠历史纪录的梦想也暂时搁浅。

接下去哪一项大满贯赛最有可能让她如愿呢？小威不失自信表示：“接下来就是法网了，因为它是第2项大满贯赛。等著看吧。”