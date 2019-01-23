民都鲁华总.发展局.携手联办 2月14日新春大团拜 民都鲁华人社团联合会及民都鲁发展局将于2月14日（星期四）早上10时至下午2时，在民都鲁新欣购物广场联办“己亥年新春大团拜”

民都鲁华人社团联合会及民都鲁发展局于2月14日，在民都鲁新欣购物广场联办“己亥年新春大团拜”。筹委们在新闻发布会与会者合影。坐者右起为林国开、陈孟湖、许道雄及罗兹雅。

（民都鲁22日讯）民都鲁华人社团联合会及民都鲁发展局将于2月14日（星期四）早上10时至下午2时，在民都鲁新欣购物广场联办“己亥年新春大团拜”，欢迎各族民众携老扶幼同庆佳节。

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民都鲁华总会长许道雄今早在新闻发布会上指出，民都鲁华总第4度与民都鲁发展局联办新春大团拜活动，而今年是首次选在购物广场举行，广邀全民参与。



民都鲁发展局总经理罗兹雅称，为让出席者尽兴而归，主办当局特准备丰富节目，包括华乐演奏、廿四节令鼓表演、捞生仪式、各民族传统舞蹈、本地歌手演唱、舞狮表演及派红包给孩童等。



她指出，筹委会正尽心尽力地进行筹备工作，活动内容丰富，精彩可期！



2月16到孤儿院贺年



民都鲁华总及民都鲁发展局也将于2月16日（星期六）前往甘榜日拔孤儿院进行贺年活动，届时将有舞狮表演，让儿童们观赏，同庆新春。



新闻发布会出席者包括“己亥年新春大团拜”筹委会主席陈孟湖、民都鲁华总署理会长林国开、副会长朱仁德、妇女组主任余丽星、青年团副团长许为民、秘书许守利及民都鲁兴化公会妇女组主任张凤娟。

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“己亥年新春大团拜”节目流程表：



早上10时：舞狮表演



早上10时10分：华乐演奏



早上10时45分：开幕仪式

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廿四节令鼓表演



筹委会主席陈孟湖致欢迎词



民都鲁华总会长许道雄致词



民都鲁发展局总经理罗兹雅致词



捞生仪式



民族传统舞蹈



本地歌手演唱



派发礼品给清寒家庭



派发红包给孩童



舞蹈表演



本地歌手演唱



下午1时：活动结束。





