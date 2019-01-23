Transnasional及Utama起价．彭春节长巴多没涨价 行情欠佳、班次多，再加上需求量低，导致不是所有巴士公司都调涨春节期间的巴士车费。

春节期间，关丹南下北上的巴士服务班次维持不变。（图：星洲日报）

（关丹、文德甲22日讯）行情欠佳、班次多，再加上需求量低，导致不是所有巴士公司都调涨春节期间的巴士车费。

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本报记者针对内阁同意调涨春节期间的巴士车资走访关丹综合巴士车站，发现其中2家主要的巴士公司，即Transnasional及Utama巴士调涨车资，其他的巴士公司则暂时按兵不动。

以关丹往吉隆坡的车资为例，在调涨价格前每张车票价格为24令吉，2月1日至10日的车资涨调至26令吉60仙，涨幅高于10%。

凡迪：车票销量不到40%

不过，并非所有的长途巴士公司都在春节期间调涨车资，玛拉长途巴士售票员凡迪（38岁）受访时说，玛拉巴士车资在春节期间依然维持原价。

巴士班次太频密

他说，以关丹往吉隆坡的巴士为例，所有的车资维持在每张24令吉。

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“关丹往返吉隆坡的巴士班次太频密了，我想这是公司不调涨车资的原因，平均每天有数十辆巴士从关丹出发至吉隆坡，竞争太大，需求量不高，所以车资一样。”

他补充，春节期间的车票销量一般，至今已出售的车票不到40%。

“即使2月1日开始放假，虽然这天的车票卖得比较多，但是依然还有许多车票待售。”

哈娜：北上车资涨3令吉

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长途巴士售票员哈娜受询时表示，关丹往返吉隆坡的车票没有涨价，但是北上往北海及槟城的巴士车资则在2月1日起涨3令吉。

她说，这是由于前往吉隆坡的巴士班次太多，竞争大，所以车资不调涨。

“目前还有许多票，不过，根据往年的经验，新年假期的巴士车票都会售罄。”

她说，由于综合巴士车站地点距离市区有一段距离，除了赶回家过年的华裔学生及游子，马来乘客一般上都选择当天才来买票。

“现在的情况有点奇怪，华人新年马来人出游，来买票的都是以马来人为主，他们一般上都是到时才来买，一来巴士班次多，二来不必来回跑2趟，所以造成华人新年的车票还有许多待售。”

罗斯里：长巴需求量下降

另一名受访的长途巴士售票员罗斯里（54岁）则表示，近年来长途巴士服务需求量减少，即使政府同意调涨车资，巴士公司也不敢随意涨价。

他说，过去春节许多人都会选择搭巴士出游或返乡，但是，他发现，自2012年起巴士服务需求量下降了许多。

人人都买得起汽车“现代人生育少，一辆车就可以载整家人出游，不必搭巴士。何况，现代人人都买得起汽车！”

他补充，过去选择搭长途巴士以学生为主，现在的学生一旦放假返乡，家长会驾车来接孩子回乡。

“不信？你看看放长假时，高速公路天天在塞车，马路上的私人交通工具有多少？这证明了选搭公共交通的人却少之又少。”

民众对公共交通服务需求量不高？春节长途巴士车票还剩许多待售。（图：星洲日报）

农历新年将近，部份巴士票已经售馨。（图：星洲日报）

◆文德甲

文德甲往柔佛．2月6/7日车票售罄

淡马鲁巴士站友联公司代理安娜说，2月1日和2日前往柔佛的巴士票还有很多，不过2月6日和7日的巴士票已被抢空。

“由于购买车票者大多数是在柔佛、新加坡工作的游子，他们皆提早回乡过年，所以2月1日和2日从柔佛返回淡马鲁的巴士票已售馨，而6和7日则是假期结束，游子纷纷返回职场工作。所以，6日和7日的巴士票一早就掀起抢购热潮。

增加班次也已卖完

“本公司巴士班次原本是早晚各一班车，基于需求增加，公司已经增加班次至早晚各两班车，而上述日期的4班班次的车票已卖完。

“虽然是农历新年佳节，但是本公司没有因此调涨车票价格，依旧维持原价29令吉。”

北马车票2月1和2日最热销

此外，Mara Liner巴士公司售票员萨菲卡说，该公司于2月1日和2日前往北马的巴士票最热销，在开售不久后就被一扫而空；而2月6和7日北上的巴士票则已卖出一半。

“原本一天早晚共有2班班次，由于2月1日和2日的需求量增加，公司增加一班晚上班次，巴士车票价格也维持原价，没有调涨。

“至于前往登嘉楼的巴士票暂时还未开始发售，通常是在一星期前才开始出售。”