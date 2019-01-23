逾期挂广告横幅罚250．关丹市会促业者守规 别以为已向市议会执照组申请悬挂广告横幅执照就可以逾期悬挂，一旦被当局带个正着，罚款将从每张横幅250令吉计算。

依扎再纳（左起）、诺卡玛华蒂、阿里亚斯与关丹警区总部商业罪案调查小组组长查卡里亚（右），在取缔非法横幅后展示取缔的横幅，让媒体拍照。（图：星洲日报）

（关丹22日讯）别以为已向市议会执照组申请悬挂广告横幅执照就可以逾期悬挂，一旦被当局带个正着，罚款将从每张横幅250令吉计算。

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关丹市议会公关主任诺卡玛华蒂促请，任何要在佳节庆典进行促销的业者，都必须遵守执照组规则，申请悬挂广告横幅的执照，否则被取缔时，将援引地方法令条文进行罚款。

她说，所有的的商业性质广告横幅，该会执照组皆给以1个月的限期悬挂横幅，且在满期后再给3天的时间拆除。

“如果，商家没有在限定的期限内拆除，除了缴付的保证金被没收之外，另外还加罚款对付有关业者。”

她今午在一项由关丹市议会联合关丹警区总部商业罪案调查小组进行的拆除非法广告横幅后，在新闻发布会上，如此指出。

她说，市议会今次共派出19名人员及7名来自关丹警区总部商业罪案调查小组的警员联手，在关丹、英迪拉马哥打、米昔拉及丹绒弄坡4区，拆除了2654张非法商业性质的广告横幅，当中也包括非法借贷横幅、逾期悬挂横幅及没有依照悬挂规格等的横幅。

挂1千横幅以上征50%保证金

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“2018年，市议会共拆除了2万8209张非法广告横幅，当中三分之一的是非法借贷的横幅。”

“所有要进行佳节促销的业者，在申请悬挂广告横幅执照，每张横幅该局仅收取1令吉，凡1000张以下的横幅，该局将征收100%的保证金。

“如果，超过1000张以上横幅，该局将给予征收50%的保证金，以鼓励商家悬挂更多的横幅。”

她说，为了不让商家胡乱悬挂广告横幅，该会将不定时到市区等地进行取缔，以免这些横幅阻挡驾驶者的视线和破坏市容。

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