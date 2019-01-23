向男友人索吻‧赵薇闭眼享受﻿？ 赵薇与老公黄有龙结婚10年，育有一女小四月，夫妻俩感情一直相当恩爱。但22日网络流传一段赵薇与男友人现身北京某烤肉店的画面，期间还与男友人亲吻，两人互动可说十分亲密。其后赵薇虽出面否认，表示当时和对方在说悄悄话，但仍让网民相当怀疑。

在烤肉店里，赵薇笑开怀，接著男友人靠上去亲了赵薇，赵薇也没有闪躲。（图：互联网）

赵薇与老公黄有龙结婚10年，育有一女小四月，夫妻俩感情一直相当恩爱。但22日网络流传一段赵薇与男友人现身北京某烤肉店的画面，期间还与男友人亲吻，两人互动可说十分亲密。其后赵薇虽出面否认，表示当时和对方在说悄悄话，但仍让网民相当怀疑。

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据《搜狐娱乐》报道，赵薇日前与朋友至烤肉店聚会，只见她戴着绿色毛帽，烟一根接着一根抽，期间笑容不断，心情似乎相当愉悦，并一直与身旁戴着细框眼镜的男子热聊，突然赵薇又手指了指自己的脸，男友人便立刻靠了上去，赵薇还闭起眼睛，看起来像是在亲吻脸颊。之后两人跟着其他友人至KTV唱歌，直到凌晨赵薇才与助理坐车离去。

对此赵薇的工作人员出面否认亲吻，表示是因为店里很吵，两人才会靠近说话，并说那名男子为李非导演，两人在聊新项目的合作，且田壮壮导演也在场。但网民们纷纷表示“谁这样说悄悄话”、“就算不是亲，靠这么近也不好吧”、“绿帽子突然砸到他老公头上”，也有人认为很明显就是角度问题，“一看就是在说话”。