NBA‧火箭将安东尼交易至公牛 据此前的报道，安东尼在公牛队也不会有位置，公牛计划将他继续交易至其他球队或者裁掉安东尼使其成为自由球员重新进入市场。

（图：法新社）

（华盛顿23日综合电）NBA休斯敦火箭队22日正式宣布，他们已经同芝加哥公牛队达成交易，将球星卡梅罗安东尼送至公牛队。

广告

据此前的报道，安东尼在公牛队也不会有位置，公牛计划将他继续交易至其他球队或者裁掉安东尼使其成为自由球员重新进入市场。

本赛季安东尼和火箭签下了一份为期一年的合同，球队希望安东尼能为火箭队增强火力，以便能逾越金州勇士队的阻拦，从而冲击总冠军，但实战中“甜瓜”很难融入火箭的进攻体系。去年11月，在安东尼只为火箭打了10场球之后，火箭便宣布安东尼离队，此后双方致力于达成一份都满意的解约方案，安东尼自离队之后也没有打过任何比赛。

34岁的安东尼曾10次入选全明星阵容，但最近两个赛季遭遇瓶颈，上赛季在雷霆时也同雷霆的打法不太兼容，同时安东尼本人也牺牲很大，场均只有16.2分。为火箭打的10场球中，安东尼有8场替补，10场球场均只有13.4分。

“火箭队和安东尼之间没能碰撞出火花，双方都不合适。安东尼也非常努力去融入火箭，但可惜始终无法成功。不过安东尼是一个伟大的球员，他有能力帮助其他球队获得成功。”火箭主帅德安东尼说。

据报道，洛杉矶湖人队有意成为安东尼的下家。（新华社）