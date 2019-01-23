欧阳秀媚．春节施赠要维持秩序 新年到，许多慈善团体和企业都会乘春节来临之际施赠贫老。这种送暖和回馈社会的福利工作，是大家乐见的，也证明我们的社会是充满温情和大爱。

新年到，许多慈善团体和企业都会乘春节来临之际施赠贫老。这种送暖和回馈社会的福利工作，是大家乐见的，也证明我们的社会是充满温情和大爱。

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不过，有时做善事却因为缺乏经验或现场安排欠妥，让好事变调，让前来领取红包或新年礼物的老人家受罪了。

新春布施的对象，一般上都是上了年纪的老人家，如果要老人家在现场排队等候登记，对于健壮的老人家来说，没什么大问题。但是，对于健康欠佳或行动不便的，就变成受苦了。再加上现场的次序没有充足的人力去维持的话，万一发生插队或推撞等肢体碰撞，那更不好了。

记得过去数年，在外区都曾发生老人家提早数小时到现场排队，甚至是漏夜队伍，只为了2、30令吉的红包。

刚刚则发生了已登记了的上千名银发族，因为担心可能出差错或遭人捷足先登，领不到100令吉的购物券，第二批受惠者甚至比首批受惠者更早抵达现场，让现场的次序失控。

结果，看到家里长者受委屈的孩子，致电报馆投诉，要求记者代为出头。主办当局则向记者申诉，痛心民众不守秩序。

我记得当年前朝政府分发一马援助金时，也曾发生类似的情况，当时有读者致电来建议，有关当局直接把援助金汇入受惠者的银行户头。后来，一马援助金也真的如该名读者建议般，直接汇入受惠者的银行户头。

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从另一方面来看，布施者也需要宣传和跟赞助人交待，所以安排所有的受惠人到现场这个仪式是难免的。

唯有现场作好各种安排，让大家开开心心领取红包吧！