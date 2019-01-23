土地局：甘孟遭征地建路．保证新年前不拆屋 甘孟受一马房屋发展计划兴建道路影响的村民日前接获关丹土地局来信，指拆屋清地行动将在2月1日进行，由于时间点落在华人农历新年前4天，马上引起居民不满及不安。

沈春祥（左一）日前与甘孟村民会面，协助村民处理土地遭征用来建路的问题。（档案照）（图：星洲日报）

（关丹22日讯）甘孟受一马房屋发展计划兴建道路影响的村民日前接获关丹土地局来信，指拆屋清地行动将在2月1日进行，由于时间点落在华人农历新年前4天，马上引起居民不满及不安。

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今天，受影响的20余名村民在公正党德伦敦区州议员沈春祥的安排下，到关丹土地局会见土地局官员，负责接见村民的副局长依斯干达在会上向居民道歉，并保证新年前不会有任何执法行动。

商讨另寻地点辟路

依斯干达在会上说，目前发展商与公共工程局正在商讨另寻其他适合地点，以兴建彭亨一马发展房屋的对外衔接道路，以避开甘孟村民的住家及店屋。

“至于结果如何，土地局正等候公共工程局的答案。不过，目前为止，依然是按原有建筑道路路线进行。

“关丹土地局是根据程序，在清理土地前1个月发信予村民，唯官员忽略了所选的日期是在农历新年前，我就此事向村民道歉！

“我也保证，农历新年前不会有任何拆除行动，因为所有的拆除行动必须再次获得我的批准。”

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沈春祥也对土地局选择在农历新年前4天展开拆除行动大表不满，他说，土地局的官员应该体会民众的心情。

“你想想，村民在新年要来时收到这样的信，心情是如何？”