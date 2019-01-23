星观点．做好准备应对金融危机 面对可能发生金融危机，政府必须做好准备，时刻应对，作好自我修复能力，确保本身经济的强稳，势必能够安然渡过危机。

亚洲影子金融监管委员会（ASFRC）提醒，全球债务水平不断上升，自2016年来提高27兆至244兆美元，明显冲击金融市场的稳定，亚洲可能爆发金融危机。

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他们指出，债务水平过高是触发2008年金融危机的主因，从货币和财政角度来看，现在对类似崩溃的反应空间较小。

的确，市场预测下一波危机可能发生在2020年，担心更加紧缩的财政及货币政策将在这两年内为全球经济带来大问题。不过，高盛经济学家认为未来3年内经济衰退的可能性低，风险低于历史平均水准。美国经济经济增长将持续强劲，不需担心宽松的金融环境因财务状况而难以为继。

但是，2008年金融危机后10年，种种迹象显示金融危机正一个个浮现，美中贸易战正夯，新兴市场货币急跌，的确让人忧心忡忡，金融风暴再次降临的危机四伏。然而，现在最大的问题是政府所采取的步骤，能否抵御下一次冲击？

针对大马的情况，ASFRC提醒，鉴于一马发展公司的经验，政府在应对金融危机必须关注3大问题，第一是预防金融危机从大马开始，其二是大马必须制定更有弹性的政策，来抵御海外引发的金融危机的蔓延，其三是提高大马抵抗金融风暴的能力。

唯要做到这些，政府应该从之前的危机中学习到什么教训？学者指出，防范和应对金融危机，一是通过去杠杆；二是实施稳健的财务计划；三，强化宏观调控，尽量降低资产泡沫程度；以及四，政府应储备足够的财政资金，甚至建立金融风险应对特别基金。

然而，区域的抵抗能力又如何？毕竟大马的经济与区域有着紧密关连，区域国家的任何变动都会对大马构成一定的影响。

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根据企业界的观测，东盟现在的情况与当年极不相同，且在亚洲金融风暴之后，已经汲取一定的教训，累积不少外汇存底，具有一定的经济实力。

东盟也已建立协防机制，彼此支援，不会让单一事件再蔓延为大风暴。而且东盟各国开始采用货币自由浮动制，允许市场决定汇率值，并保持政治和经济环境的透明度，不给投机者插手的动机。

下一波金融危机几时到来？会不会发生？毕竟存在许多不确定性，外部局势也不明朗，无论如何，政府必须做好准备，时刻应对，作好自我修复能力，确保本身经济的强稳，势必能够安然渡过危机。星观点．做好准备应对金融危机

面对可能发生金融危机，政府必须做好准备，时刻应对，作好自我修复能力，确保本身经济的强稳，势必能够安然渡过危机。

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亚洲影子金融监管委员会（ASFRC）提醒，全球债务水平不断上升，自2016年来提高27兆至244兆美元，明显冲击金融市场的稳定，亚洲可能爆发金融危机。

他们指出，债务水平过高是触发2008年金融危机的主因，从货币和财政角度来看，现在对类似崩溃的反应空间较小。

的确，市场预测下一波危机可能发生在2020年，担心更加紧缩的财政及货币政策将在这两年内为全球经济带来大问题。不过，高盛经济学家认为未来3年内经济衰退的可能性低，风险低于历史平均水准。美国经济经济增长将持续强劲，不需担心宽松的金融环境因财务状况而难以为继。

但是，2008年金融危机后10年，种种迹象显示金融危机正一个个浮现，美中贸易战正夯，新兴市场货币急跌，的确让人忧心忡忡，金融风暴再次降临的危机四伏。然而，现在最大的问题是政府所采取的步骤，能否抵御下一次冲击？

针对大马的情况，ASFRC提醒，鉴于一马发展公司的经验，政府在应对金融危机必须关注3大问题，第一是预防金融危机从大马开始，其二是大马必须制定更有弹性的政策，来抵御海外引发的金融危机的蔓延，其三是提高大马抵抗金融风暴的能力。

唯要做到这些，政府应该从之前的危机中学习到什么教训？学者指出，防范和应对金融危机，一是通过去杠杆；二是实施稳健的财务计划；三，强化宏观调控，尽量降低资产泡沫程度；以及四，政府应储备足够的财政资金，甚至建立金融风险应对特别基金。

然而，区域的抵抗能力又如何？毕竟大马的经济与区域有着紧密关连，区域国家的任何变动都会对大马构成一定的影响。

根据企业界的观测，东盟现在的情况与当年极不相同，且在亚洲金融风暴之后，已经汲取一定的教训，累积不少外汇存底，具有一定的经济实力。

东盟也已建立协防机制，彼此支援，不会让单一事件再蔓延为大风暴。而且东盟各国开始采用货币自由浮动制，允许市场决定汇率值，并保持政治和经济环境的透明度，不给投机者插手的动机。

下一波金融危机几时到来？会不会发生？毕竟存在许多不确定性，外部局势也不明朗，无论如何，政府必须做好准备，时刻应对，作好自我修复能力，确保本身经济的强稳，势必能够安然渡过危机。