宣布结束足球梦‧博尔特转战商界 牙买加媒体今天报道，8面奥运短跑金牌得主博尔特表示，他已为自己踢职业足球一事画上休止符。

残酷的体育竞技场面让“牙买加飞人”博尔特意识到自身球艺的不足，黯然宣布结束足球梦。（图：法新社）

（华盛顿23日综合电）32岁短跑名将博尔特的足球生涯与他在田径赛场上一样快，他宣布正式退出足坛，其下一站将奔向商界。

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作为曼联拥趸的博尔特，在2017年8月宣布从田径赛场上退役后，一直努力实现职业球员的梦想。他曾去德甲球会多特蒙德试训，后来完成了澳洲球队中央海岸水手的首秀，还在一场友谊赛中为中央海岸水手打进2球，但最终未能与球队完成签约。

博尔特在接受ESPN采访时表示，他不再坚持转型职业球员的梦想了。“我不想说自己没处理好，但我认为自己已经尝试过了，虽然并不如自己所想，但已经吸取了教训，也学到了东西。这是个不错的经历，我很享受为一支球队效力的时光，与田径场不同，这段时间很开心。”

“我只是在尝试很多不同的事情，我的田径生涯已经结束了，因此现在我进入不同的领域。我在筹备很多事情，我只想要涉足一切，现在尝试成为一名商人。”