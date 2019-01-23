纳吉大展歌喉·改编歌曲唱出对希盟的不满 前首相拿督斯里纳吉大展歌喉，以改编歌曲唱出对希盟的不满。

（八打灵再也23日讯）前首相拿督斯里纳吉大展歌喉，以改编歌曲唱出对希盟的不满。

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在网上流传的视频中，纳吉正在录音室录制歌曲，他身边大约有15名“伴唱”，在高歌前他说出一段开场白。

他说，去年5月9日是他生命中最悲伤的一天。

“我被排除在外。这么多年来我为最爱的人民奋斗，希盟却以诬蔑和报复对付我，我成为希盟议程的受害者，但是我能怎么做。现在只能向上苍祈祷，赐予我力量，让国阵复元。”

他在说完开场白后就开始唱歌，不过视频中领唱者的声音比较大声，其他人都在伴唱与和音。

这首曲子来自英文歌曲“吻别”（Kiss and Say Goodbye），歌词则是宣泄对希盟的不满。

虽然纳吉以感性的方式说出开场白，但在高歌期间神情轻松，不时左摇右摆，十分投入。

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In music video called “Harapan” (Hope), former PM Najib Razak - who’s been charged for #1MDB & other graft scandals - talks about being persecuted by the new Pakatan Harapan government before a sung chorus. pic.twitter.com/GAOjguhUKY — Sumisha Naidu (@sumishanaidu) January 22, 2019

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