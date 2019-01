纳吉大展歌喉·改编歌曲唱出对希盟的不满

(八打灵再也23日讯)前首相拿督斯里纳吉大展歌喉,以改编歌曲唱出对希盟的不满。

在网上流传的视频中,纳吉正在录音室录制歌曲,他身边大约有15名“伴唱”,在高歌前他说出一段开场白。

他说,去年5月9日是他生命中最悲伤的一天。

“我被排除在外。这么多年来我为最爱的人民奋斗,希盟却以诬蔑和报复对付我,我成为希盟议程的受害者,但是我能怎么做。现在只能向上苍祈祷,赐予我力量,让国阵复元。”

他在说完开场白后就开始唱歌,不过视频中领唱者的声音比较大声,其他人都在伴唱与和音。

这首曲子来自英文歌曲“吻别”(Kiss and Say Goodbye),歌词则是宣泄对希盟的不满。

虽然纳吉以感性的方式说出开场白,但在高歌期间神情轻松,不时左摇右摆,十分投入。

In music video called “Harapan” (Hope), former PM Najib Razak - who’s been charged for #1MDB & other graft scandals - talks about being persecuted by the new Pakatan Harapan government before a sung chorus. pic.twitter.com/GAOjguhUKY

BTS version of Najib Razak’s spoken verse before singing the “Harapan” chorus, accompanied by a group of youth. What appears to be an anthem for his perceived struggles has come out now, ahead of his trial next month. #1MDB pic.twitter.com/Wk9e10UHhD