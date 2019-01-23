【听弹琴】洪美枫·音乐排练到底在练什么？ “台上三分钟，台下十年功”说明了演出前排练（亦称为彩排，Rehearsal）的重要。那麽，对声乐排练来说，到底都在练些甚麽呢？

音乐排练是演出成功的关键，排练的意义在於让每一个音乐的声部可以互相配合，并且达到一致的艺术决策。图为吉隆坡城市歌剧公司演出前的排练活动。（拍摄／Aldwin Lee）

“台上三分钟，台下十年功”说明了演出前排练（亦称为彩排，Rehearsal）的重要。那麽，对声乐排练来说，到底都在练些甚麽呢？

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彩排最重要的事情，就是让歌者和钢琴合作（以前称为钢琴伴奏）互相聆听到对方的音乐部份，让两个乐器合对在一起。经常第一个需要讨论的话题，便是音乐的速度（Tempo），接着，两人可以再针对歌词和音乐的和声旋律等，进一步讨论两个人想要达成的音乐色彩以及音乐诠释（Interpretation），这包括了音乐的明暗丶音量的转折变化丶强弱丶急促或延绵等等。在大部份的细节讨论好了以後，彩排时则要继续注意两人之间的音量平衡（Balancing），比如不能让副旋律遮盖了主旋律，钢琴合作不应该在音量上遮盖独唱者等等。总的来说，彩排是音乐家的会议，在这个“会议”上，各方用音乐的语言尝试一起达到第一阶段的艺术决策和音乐决策（Artistic and musical decision）。

在第一次排练结束後，接下来的每一次彩排，对独唱者来说，也是提升演唱能力和钢琴合作能力的时候。除此之外，也是在强化之前的音乐决策，让每一次合作都能完整表达出之前的音乐共识，然後再在这个共识上继续发展下一阶段的诠释，然後再在每一次的排练中更强化之前的诠释共识，这个过程一直重复直到演出。

排练的确是促成一场成功音乐会的关键，但是，在我的教学经验中，发现真正懂得排练意义的同学并不多。同学经常会约在一起彩排，可是却排不出甚麽结果出来。我发现同学常犯的错误有3个：

第一丶把排练当作个人练习的时间。本地同学面对排练没有足够的专业态度，很多同学误以为排练就是把日常的琐事放开，来到排练现场专心“好好开始学习一段新的音乐”，殊不知这完全是排练的禁忌！出席排练的时候，个人的音乐部份必须是很熟悉的，切记专业演奏会的排练仅有两次，除非是个人视谱能力非常好，否则到了排练时刻才来练习的行为，还是要改过才好。

第二丶很多本地学生生性害羞不敢多言。排练的时候经常不知道该说些甚麽，主奏者不知道该跟伴奏者如何沟通，最後经常草草了事，合一合有了一次排练的经验就当作已经完工。

第三丶同学缺乏音乐和艺术的思维与主见。本地的同学过度依赖老师，一方面不敢在音乐上有任何意见，另一方面也不够积极进行研究，没有足够的音乐背景知识，因此在排练的时候，肚子空空的拿不出论点和见解来进行讨论工作。

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音乐美学是一种媒介，所呈现出来的音乐必须是和谐美丽的。而演奏者如果缺乏沟通能力，无法有效表达各自内心的期待，则无法演奏出悦耳动听的音乐。因此，彩排成功的秘诀和关键，其实就是在良好的态度丶博学的知识以及有效的沟通。音乐演奏是群体的活动，因此，学习好音乐的沟通方式，可以让音乐演奏变得更美丽动人。

