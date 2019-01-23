梁志强爱即兴改剧本‧是元介 纳豆 猛吐槽 梁志强首度到台湾拍摄搞笑动作片《杀手不笨》，来自大马沙巴的“傻豹”陈俊权在发布会上大爆台湾演员是元介和纳豆“很不习惯导演一直现场改剧本的即兴”，让是元介和纳豆也顺势“投诉”说，“对！我们把剧本背好，去到现场他又‘发明’新的剧本，对白都白背了。”

《杀手不笨》发布会上的凳子略高，纳豆（左二）一度勾不到脚而自招说，“我不太勾得到脚。”让众人不禁笑成一团。他后来高EQ表示，“矮了一辈子，抢戏一阵子。”（图：星洲日报）

（八打灵再也23日讯）梁志强首度到台湾拍摄搞笑动作片《杀手不笨》，来自大马沙巴的“傻豹”陈俊权在发布会上大爆台湾演员是元介和纳豆“很不习惯导演一直现场改剧本的即兴”，让是元介和纳豆也顺势“投诉”说，“对！我们把剧本背好，去到现场他又‘发明’新的剧本，对白都白背了。”

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纳豆对自己首次接拍梁导的戏搞笑表示“我终于红到马新了。”是元介却吐槽他说，“一知道要跟纳豆一起演杀手，我还以为自己听错了。”在电影中只需按电脑键盘的纳豆更臭屁表示，“他们训练得快要死掉，我是负责颜值的。”

是元介竟意外认同说，“的确，我的动作戏画面都晃动，反而他不时有大特写。”

《杀手不笨》选于大年初一（2月5日）在大马电影院上映，除了曾和梁导合作愉快的“新兵帮”Apple陈芷尤、Ryan廖永谊和Gadrick陈俊权，梁导首度合作的台湾演员还包括安心亚、是元介、纳豆、林美秀和辛龙。梁导表示，“这次选在台中取景，是因为我导演的《钱不够用2》曾在台中万代福戏院上映长达10年。台湾观众较熟悉我的《小孩不笨》，片商就建议电影片名叫《杀手不笨》。”问他视今年哪部贺岁电影为劲敌？他表示“每部都不容小看，我会尽量叫影迷们不要只看一部，那是伤害！要就多看几部，但我的应该是最好看的。”他的《新兵正传4》曾在大马狂收700万令吉，问他这次可设票房目标？

他表示，“不敢预测，越多越好。”

纳豆（左起）、是元介、梁志强、陈芷尤、陈俊权和廖永谊皆希望《杀 手不笨》票房越多越好。纳豆一度“委屈”投诉导演在拍片现场一直“喂食” 他，没为他的体形着想。来自大马的陈俊权、新加坡的廖永谊和香港的陈芷 尤则表示，在台湾拍戏时学到台湾演员在片场轮流“万岁”（请全场）的“美 德”。

雙陳掛彩相約針灸

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梁导表示，自从梁家班后就很难找到喜剧接班人，并指凭《新兵3》“傻豹”角色出位的陈俊权是大马的光荣。

在训练期间就受伤闪到腰的陈俊权，表示最满意自己戏里李小龙的造型，梁志强则自招说“原谅我没听取他的请求为他的下体做后制。”曾在《新兵4》演出女军官的陈芷尤这次挑战多场动作戏，表示在台北训练2星期时肩膀就已受伤，得约“傻豹”一起去针灸。梁导表示，“我很希望她以后能走杨紫琼的路线，在武打方面受到肯定。”廖永谊这次的造型参考自日本黑道，并对自己有机会穿医生袍感觉过瘾。“不过，医院外的那场动作戏拍得好辛苦，害我接下来5天都走不了路。”

安心亞缺席“中箭”

梁导表示自己去台湾找演员时，是元介主演《老师，你会不会回来》的海报一直出现在他眼前，“叫他来试镜时其实也担心他太文质彬彬，结果他却像个蛙人一样出现在我面前。”是元介对此笑说，“我那时刚健完身，知道导演要见我，来不及换衣就赶去了。”是元介和纳豆这次有不少乔装造型，是元介对自己的女装造型感到惊艳，纳豆的“小丸子”造型却被众人猛吐槽，是元介表示“我们看得很痛苦。”陈芷尤也投诉他“在车上坐得脚开开。”纳豆盛赞安心亚这次虽然是“女丑”，但视觉上仍是美女无误。“她天生少根筋，也可能她是真的笨。”众人顽皮的笑成一团时，梁导表示，“她不来（宣传）她活该（被吐槽）。”但后来还是忍不住称赞安心亚表示，“她的喜剧节奏很准，是众演员之中NG最少的。”