前美术老师重拾画笔．文化街首幅壁画出炉 芙蓉文化街第一幅壁画出炉啰！

壁画分为两个部份，楼下墙面以各族小朋友玩乐为主，楼上则以喜上“梅”梢为题，画上充满中国风的梅花与鸟只景物，引人入胜。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉22日讯）芙蓉文化街第一幅壁画出炉啰！

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文化街美化工程正如火如荼进行，其中一幅壁画的制作，引起前美术老师的兴趣，使他重拾画笔，率领师弟师妹加入美化芙蓉老街的行列。

罗方村：离开美术界逾20年

从事环保事业的罗方村（46岁）是土生土长的芙蓉人，他接受《花城》社区报访问时指出，自己曾任独中美术主任，唯后来离开美术和教育界大约20年，投身企业界。

“近年我开始参与社团组织，早前听说新政府有意激活芙蓉市区、以壁画美化老街，虽然多年没有作画，但我还是想要献一份力，尤其是在有着华裔文化的这条街道。”

于是，当森州行政议员陈丽群向他提起壁画计划时，他欣然答应接下这个担子。

他说，文化街的壁画计划分为几个阶段，唯一连9天在当地举办的“2019年诸事旺新春嘉年华”将于1月26日登场，时间非常有限，因此他们只来得及完成一面墙的壁画。

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“我找来圣约翰救伤队的师弟师妹，6人一同参与制作第一阶段的壁画，也就是在集亿企业有限公司的外墙作画，在决定画什么之前，我们与店家和议员代表进行了商量。”

集亿企业外墙楼下各民族玩传统游戏

罗方村分享，由于那是一间玩具店，他们讨论时发现，时下小朋友的童年都离不开3C产品，大部份不知道曾经有一些好玩的传统游戏，尤其是在郊区，各族小孩会一起玩的游戏。

“最后，我们决定呈现三大民族的孩子在玩传统游戏的画面，比如捉迷藏、跳绳、跳飞机及拉槟榔叶赛跑等，这样的玩乐时光是多少人的集体童年回忆，我们想让年轻一代也知道。”

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楼上呈中国风景物

商店是双层建筑物，他们将壁画分为两个部份，楼下墙面以各族小朋友玩乐为主，而楼上则以喜上“梅”梢为题，画上充满中国风的梅花与鸟只景物，引人入胜。“其实师弟妹没有美术底子，但他们对画壁画很有兴趣，大家分工合作，于上周日（20日）花了一整天的时间，让壁画成型，而我今天回到现场完成其余的工作。”

据他所知，文化街其他商店墙面也将迎来不同主题的壁画点缀，唯暂时不确定由谁负责作画。无论如何，他希望当地能有一些具有代表性的艺术作品，让大家一眼就认出那是芙蓉。

壁画呈现三大民族孩子一起玩传统游戏的画面，比如捉迷藏、跳绳、跳飞机和拉槟榔叶赛跑。（图：星洲日报）

陈丽群盼打造20壁画

陈丽群告诉《花城》社区报，他们早就有了画壁画的概念，唯因资金预算有限，在寻找画家的过程中屡碰钉子，后来终于找到罗方村帮忙。“我的目标是在文化街打造大约20幅壁画，这里有很多空白的墙面，可以很好地美化，当然这会分阶段进行，配合新春嘉年华活动，我们先完成一幅，增添喜庆气氛。”

她指出，还有3天，嘉年华就开跑了，为了此活动而展开的文化街提升与美化工程已完成将近90%，剩余的部份包括张挂红灯笼、雨伞和打卡布景。

郑女士：盼吸引更多人到访

集亿企业有限公司业者郑女士分享，其店面已有30多年历史，这是首次让人在外墙作画，原本听说画的是中国风作品，但她认为应该融入一些本土文化。

“我们是一间玩具店，希望壁画也有一点关联，因此我建议用画呈现一些大马各族同胞都可以玩的游戏，于是他们选了几款郊区孩子玩的传统游戏，然后开工了。”

看到壁画成型后，她感觉不错，希望经过美化的文化街，真的可以吸引更多人到访。“当然，我们也知道，要激活一个老街区，并非单靠一两幅壁画就能够达到，毕竟壁画不是新鲜事，很多地方都有，因此希望地方政府还有一系列的计划可以逐步推行。”

壁画善用柱子和地板空间，趣味十足。（图：星洲日报）

罗方村（右二）率领圣约翰救伤队的师弟师妹，为美化芙蓉老街区献一份力。（图：星洲日报）