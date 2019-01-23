峇厘岛爆炸案‧激进教士假释案喊卡 印尼总统府幕僚长穆尔多科向《罗盘报》表示，由于阿布峇卡拒绝效忠单一的印尼共和国和印尼“建国五原则”，因此，印尼政府不同意他的假释案。

（图：美联社）

印尼总统佐科威原有意假释涉及2002年峇厘岛爆炸案的激进派教士阿布峇卡，引发国内外激烈批评。印尼当局证实这起假释案已喊卡，理由是阿布峇卡不愿效忠国家及建国五原则。

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印尼总统府幕僚长穆尔多科向《罗盘报》表示，由于阿布峇卡拒绝效忠单一的印尼共和国和印尼“建国五原则”，因此，印尼政府不同意他的假释案。

穆尔多科强调，佐科威先前是基于人道理由，考量到80岁的阿布峇卡又老又病，因此有意签署他的假释案。

不过，穆尔多科表示，就算阿布峇卡现在不会获得假释，但他在狱中接受特殊医疗照护的既定做法不会改变，如果有需要，印尼政府也会提供更多协助，这是基于健康及人道的理由，不会削减。

阿布峇卡在印尼一度是激进派伊斯兰的代名词，他是印尼伊斯兰祈祷团的最高精神领袖，被指涉及策动2002年攻击事件的恐怖网络有关。那次攻击行动造成200多人遇害，罹难者大多是外国游客。