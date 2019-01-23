瑞银预测大马今年GDP降至4% 瑞银（UBS）投资银行预测贸易战和希盟政府机构改革计划将抑制短期经济表现，料我国今年实际国内生产总值（GDP）将从2018年的4.7%显著放缓至今年的4%，连带今年马币兑美元汇价也将贬至4.4的低位。

（吉隆坡23日讯）瑞银（UBS）投资银行预测贸易战和希盟政府机构改革计划将抑制短期经济表现，料我国今年实际国内生产总值（GDP）将从2018年的4.7%显著放缓至今年的4%，连带今年马币兑美元汇价也将贬至4.4的低位。

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瑞银投资银行高级经济学家爱德华在《2019年全球与亚洲展望》报告中指出，2019年经济就是“现苦后甜”的最佳范本，预见大马经济将受贸易战干扰影响，但随后有望攫取中国的美国出口分额作为补偿。

“此外，希盟政府机构改革议程可能抑制短期投资表现，但机构改革措施和《跨太平洋伙伴全面进步协定》（CPTPP）有望改善2020年前景，因此我们相信马币兑美元将在2019年回落至4.4关口，并在2020年转强。”

他认为，在贸易战冲击、中国经济放缓，以及新政府机构改革和财政改革措施影响下，总体经济增长将趋疲，料大马今年实际GDP增长将从2018年的4.7%显著减缓至4%。

“我们相信机构改革有利于长期经济发展，但短期经济仍笼罩在不明朗因素之中。不过，拖累经济增长脚步的因素将在2020年逐步消散布，贸易战和机构改革带来的影响也将由负转正，再加上CPTPP潜在受惠，我们相信大马实际GDP增长将在2020年重返4.6至5%区间。”