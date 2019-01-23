NBA‧维少再上演全能之战‧雷霆力保西部老三 维斯布鲁克不仅仅能够攻城拔寨，还将球队的进攻打理得井井有条，全场拿到29分10篮板14助攻，这是维少本赛季第14次拿到三双，同时也是生涯第118次。

维斯布鲁克砍下大三元帮助雷霆保住西部第3的席位，图示他灌篮后庆祝。（图：美联社）

（纽约23日综合电）雷霆坐镇主场迎战拓荒者，“维少”维斯布鲁克再送全能之战，领衔雷霆以123比114击败对手，取得3连胜的同时亦保住了NBA西部第3的席位。

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维斯布鲁克不仅仅能够攻城拔寨，还将球队的进攻打理得井井有条，全场拿到29分10篮板14助攻，这是维少本赛季第14次拿到三双，同时也是生涯第118次。

另外，雷霆此役送出16次抄截，追平赛季纪录，最后终结拓荒者的3连胜。

独行侠击沉快艇止4连败

独行侠则在主场以106比98击败快艇，结束了4连败。在半场结束时因投不进球而怒撕球衣的19岁天才唐西奇，全场拿到17分7篮板和6助攻。

40岁“老司机”诺维茨基拿到8分，命中2个三分球，个人职业生涯三分球命中数达到1930个，超越骑士后卫杰阿史密斯升至历史三分榜的第11位。

面对旧主的德安德雷乔丹在攻防两端都做出了巨大贡献，其16篮板和5阻攻都是全场最高，阻攻数比快艇全队多1个。此外，他在第四节下半段确保独行侠获得了6分优势，为最终的胜利奠定基础。

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暴龙多达6人得分上双，最终以120比105击败国王，迎来3连胜。

火箭将甜瓜交易至公牛

另一方面，据ESPN名记沃神爆料，火箭将“甜瓜”卡梅罗安东尼（外加部份现金）交易至公牛，但甜瓜不会为芝加哥打球，传闻湖人有意引进他。