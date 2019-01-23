改朝换代后首个华人新年．希盟议员“恭喜”布条亮相 经历2018年的改朝换代，2019己亥年张挂的议员贺岁布条自然全面换新面孔，这一次甲州希盟首长、国、州和行政议员换上春装亮相，首次拱手向各界拜年！

武牙拉也年景布置红彤彤，郑国球喜气洋洋给市民拜年。（图：星洲日报）

（马六甲22日讯）经历2018年的改朝换代，2019己亥年张挂的议员贺岁布条自然全面换新面孔，这一次甲州希盟首长、国、州和行政议员换上春装亮相，首次拱手向各界拜年！

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由于选区甚大，议员们恐怕无法逐一向华裔选民拜年，希望通过选区内的主要地区张挂贺岁布条，以便向本地及外坡华裔寄送祝福，也带出新政府新气象的贺年氛围。

而且，这也是出身反对党的议员，第一次以执政党议员的身份于贺岁布条“亮相”，与市民分享有志者事竟成的喜悦，激励大家在新一年继续努力，打造美好国家。

首长贺岁布条四处可见

首长阿德里的贺岁布条在甲市区四处可见，有黄色和红色两种背景颜色设计，身穿红色中山装的首长拱手献祝福“万事如意”，布条下方也署名“阿德里，马六甲首席部长兼武吉卡迪州议员”的中文字。

在一片红彤彤的武牙拉也年景布置中，可从多幅布条中看到行政议员拿督郑国球穿着艳红色长袖唐装，拱手致意“恭喜发财”；国会议员邱培栋则在选区内以浅黄色唐装亮相，祝福各界“新年进步”。

同时，在老街与新区相融合的哥打拉沙马那州选区，不难看到行政议员兼州议员刘志良的贺岁布条，以“恭喜发财，步步高升”的贺词来恭祝各界农历新年快乐。

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格西当州议员谢守钦则在偌大的选区内，通过多个“分身”祝华裔同胞“新春愉快，万事如意”，而最年轻的行政议员兼爱极乐州议员郭子毅，换上具有青春气息的黄色唐装，微笑祝福各界“年年有余”。

首长阿德里一袭红色唐装，拱手祝福各界万事如意。（图：星洲日报）

邱培栋以舞狮为背景，拱手送上新年祝福。（图：星洲日报）

郭子毅一身黄色唐装，微笑祝福各界“年年有余”。（图：星洲日报）