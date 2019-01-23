左捧金元宝右持“老板兴兴”．胖嘟嘟文财神周日登场 今年鸡场街文化坊的吉祥物，是胖嘟嘟造型可爱，家喻户晓的文财神，手握时下最流行的“老板兴兴”祝福语，希望在经济不景的今天，大家受保佑眷顾，沾满福气，财气，一起兴，一起发！

胖嘟嘟造型可爱，家喻户晓的财神爷，将在本周日在鸡场街文化坊的三叔公登场；左为李传财与李传福。（图：星洲日报）

（马六甲22日讯）今年鸡场街文化坊的吉祥物，是胖嘟嘟造型可爱，家喻户晓的文财神，手握时下最流行的“老板兴兴”祝福语，希望在经济不景的今天，大家受保佑眷顾，沾满福气，财气，一起兴，一起发！

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财神爷最快可在这个周日中午将在鸡场街文化坊三叔公“登场”高挂，取好意兆，祈求日进斗金！

耗约3星期制作

为配合金猪己亥年来临，金马广告制作公司耗约3个星期制作完成。

这尊4米高、3米宽、重约500公斤的财神爷，头戴财神帽、长髭，面露幸福笑容，身穿锦衣系玉带，充满富态，左手捧金元宝，右手持“老板兴兴”祝福贺词，祝各界财源广进。

金马广告制作有限公司董事经理李传财及制作经理李传福今日在记者会说，每年农历新年来临前，该公司与鸡场街文化坊工委会及宗乡团配合，以值年的十二生肖为主，置放在鸡场街主要路口，今年由于轮值肖猪，而以胖嘟嘟的财神爷取代。

李传财说，“财神爷”主要是以保丽龙雕刻，材料包括塑料板及铁架等，油上夜光漆，将吊挂在离地9米高的三叔公建筑物上，如以往一样，同样是为期一年。

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他说，“财神爷”的制作费用由AIQ智合集团赞助，已择良辰吉日安装，将邀请赞助商、甲州新春年景布置嘉年华会工委会主席拿督郑国球州行政议员等联合主持吊挂仪式。