欧盟重罚万事达卡5.7亿欧元 全球信用卡发卡巨擘万事达卡公司因限制银行业竞争，阻碍他们提供较便宜的支付费用，今天遭到欧洲联盟（EU）罚款5.7亿欧元（约27亿令吉）。

（布鲁塞尔23日讯）全球信用卡发卡巨擘万事达卡公司因限制银行业竞争，阻碍他们提供较便宜的支付费用，今天遭到欧洲联盟（EU）罚款5.7亿欧元（约27亿令吉）。

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法新社报道，负责竞争事务欧盟执行委员维斯塔哲（Margrethe Vestager）表示：“万事达卡公司（MasterCard Inc.）的规则，妨碍商家从其他成员国的银行提供的较佳条件进行挑选，造成信用卡支付成本遭刻意调高，伤害消费者和零售商。”

万事达卡是欧洲市场第二大信用卡发卡商，仅次于Visa公司。万事达卡自2013年4月起遭到欧盟反托拉斯调查，他们也持续配合调查。

当消费者在零售商店用信用卡付款时，商家的合作银行支付一笔费用给持卡人的银行，商家的银行再将费用转嫁给商家，进而造成消费者购买成本增高。

2015年之前，这些交换费（interchange fee）的费率在欧洲各地大不同。但万事达卡当时订定规则，限制收到信用卡付款的银行，必须采用他们在各自总部所在国订定的费率。

欧盟执行委员会（European Commission）在声明中指出：“这造成零售商和消费者的费用升高，跨境竞争受到限制，单一市场也因此遭到刻意分割。”

声明表示：“欧盟执委会以此为基础，认定万事达卡的规则妨碍零售商受惠于较低费用，并限制银行业跨境竞争，因此违反欧盟的反托拉斯规定。”

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不过，布鲁塞尔当局已将罚款缩减10%，以感谢万事达卡配合调查。（台湾中央社）