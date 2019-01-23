澳网‧首胜拉奥尼奇‧普耶晋4强创生涯最佳 法国28号种子普耶周三在澳网男单复赛用时3小时02分钟以7比6（4）、6比3、6比7（2）、6比4淘汰加拿大“大炮”拉奥尼奇，职业生涯首进澳网男单4强。

西班牙球王纳达尔以直落三盘战胜美国新星蒂亚福进入澳网4强，下一场将面临另一个希腊新星西西帕斯的挑战，他表示不会掉以轻心。（图：法新社）

（墨尔本23日综合电）法国28号种子普耶周三在澳网男单复赛用时3小时02分钟以7比6（4）、6比3、6比7（2）、6比4淘汰加拿大“大炮”拉奥尼奇，职业生涯首进澳网男单4强。

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今年参赛之前澳网正赛战绩为0胜5负的普耶，如今已在墨尔本公园取得5连胜，他在半决赛的对手，将是世界排名第1的塞尔维亚球王佐科维治与日本8号种子锦织圭之间的胜者。

纳达尔一盘不失重返4强

西班牙2号种子纳达尔昨天以6比3、6比4、6比2击败了8强中唯一的非种子选手、美国人蒂亚福，以不失一盘的火热表现继2017年之后重返澳网男单4强，半决赛将对阵希腊超级黑马西西帕斯，西班牙球王赛后表示，不会对年轻的对手掉以轻心。

纳达尔表示，他只会按照正常的比赛去备战，不会去想着要“压制新生代”：“无论对手是否是新生代，这对我来说都是另一场比赛，关键是赢得胜利，进入下一轮。我知道他们很优秀，接下去几年他们都会去争取重要的成绩。但于我，这是一场对阵精力充沛对手的艰苦比赛。”

纳达尔和西西帕斯此前有过交手，他说：“年轻球员总是在不断进步，他现在很自信，赢得了很多比赛。我必须发挥出最佳水准才行。”

西西帕斯：硬地不怕纳达尔

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西西帕斯晋级4强创造希腊历史，这样的表现连他本人都有些吃惊，而谈及半决赛遭遇纳达尔，自信提升的西西帕斯表示自己有机会：“我和纳达尔在红土和硬地各有过一次交手。在多伦多，我差一点就战胜他，虽然比分是2比6、6比7。我记得那场比赛之后，回到更衣室，我对自己说下一次要发挥得更好些。那场比赛后，我对他的球风有了更深的了解，尤其是硬地场上。”

“不过，红土那就是另一回事了，巴塞罗那输给他，我觉得自己压根就没有机会。他在红土的水平和硬地完全不同。这肯定会是一场有趣的比赛，我现在感觉很好，觉得可以给他制造点麻烦。”

有记者问及西西帕斯长发是否会在比赛中影响到发挥，对此，他笑言：“所以我已经预约了下周的理发师。我戴了发带，否则比赛中就会很麻烦。我喜欢长发，这是我的标志。我会继续留长发。