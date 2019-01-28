上班族新选择！Skypark Link直通隆市仅17分钟 近年来，政府积极发展巴生谷公共交通系统，包括兴建双溪毛糯-加影捷运、延长轻快铁路线等等，让通勤族节省不少时间，进而解决交通拥堵问题。然而，你是否知道，这里还有一条特快列车服务，只需17分钟就能够从梳邦再也抵达吉隆坡？

Skypark Link提供来往吉隆坡和梳邦机场的电动火车服务。

近年来，政府积极发展巴生谷公共交通系统，包括兴建双溪毛糯-加影捷运、延长轻快铁路线等等，让通勤族节省不少时间，进而解决交通拥堵问题。然而，你是否知道，这里还有一条特快列车服务，只需17分钟就能够从梳邦再也抵达吉隆坡？

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从2018年5月1日开始，马来亚铁道有限公司（KTM Berhad）正式启用全长26公里的Skypark Link电动火车服务，每日共有32班次来回梳邦Skypark机场的快车服务。全程只有3个停留站，即吉隆坡中环总站（KL Sentral）、梳邦再也站（Subang Jaya）和Skypark终站。

车站衔接轻快铁路线

前往梳邦机场省时方便

马来亚铁道公司（电动火车服务）总经理凯尔佐哈里说，这是继吉隆坡机场快铁（ERL）后，国内第二个来往机场的火车服务。

“梳邦机场每月有大约4千趟国内外航班起降，每月搭客量则是大约150,000人次。我们放眼其中的5%乘客将会使用Skypark Link。”

宽敞明亮的车厢，可容纳350名乘客，其中有100个座位、250个站位。



Skypark Link每趟班次长达30分钟，每小时一趟班次。从吉隆坡中环总站出发的第一趟班车是早上6时05分，而最后班次是晚上10时55分；至于从Skypark终站出发的第一趟班车是早上6时57分，最后一趟班次则是晚上11时。

除了前往机场的乘客，凯尔佐哈里也鼓励梳邦再也一带的民众，搭乘Skypark Link快车前往吉隆坡。他们可以在梳邦再也站上车，直接抵达吉隆坡中环总站，全程只需17分钟。

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“如果民众乘坐格拉纳再也轻快铁前往吉隆坡中环总站，必须耗时33分钟，经过14座车站；使用KTM Komuter电动火车则需要30分钟，途经10站。”

他也提到，Skypark Link的梳邦再也车站，衔接格拉那再也轻快铁路线，因此居住在雪隆一带的民众也能够通过轻快铁转站，然后搭乘Skypark Link前往梳邦机场。

“在交通拥堵的情况下，民众必须花很长时间驱车前往机场，有时甚至可能错过航班，因此我们非常希望民众使用Skypark Link前往机场，以及来回吉隆坡。”

凯尔佐哈里鼓励民众搭乘Skypark Link前往梳邦机场，以及到吉隆坡工作。



车厢设有免费Wi-Fi

专人免费托运行李至机场

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目前，共有2列Skypark Link电动火车投入运作，每列火车由三节车厢组成，可容纳350名乘客，其中有100个座位、250个站位。车厢内提供各种设施，为乘客提供优质和舒适的搭乘体验，包括免费无线网络（Wi-Fi）服务、无障碍设施和行李架。

此外，在Skypark终站还准备手推车，甚至专人提供免费的行李托运服务，协助乘客把行李直接运送到机场，并且在车站和机场之间设有盖走廊。

车厢内提供免费无线网络（Wi-Fi）服务。

行李架



无论如何，为了进一步方便乘客，凯尔佐哈里表示，当局正在计划兴建一座行人天桥，连接机场和Skypark终站大楼。

“交通部长（陆兆福）早前视察的时候，亲自从Skypark终站步行到机场。他要求相关单位加快建设行人天桥，并且认真看待此事。”

购买月票可享40%折扣

机场停车每日仅4令吉

票价方面，从吉隆坡中环总站往返Skypark终站的单程票价是11令吉，使用无现金交易（一触即通卡或Komuter Link卡）的乘客只需付10令吉；至于从吉隆坡中环总站来回梳邦再也站，抑或从梳邦再也站往返Skypark终站，车费一律是5令吉，使用无现金交易只需4令吉50仙。

乘客使用无现金交易（Komuter Link卡或一触即通卡）将获得折扣。

此外，凯尔佐哈里也鼓励常客购买月票。从吉隆坡中环总站往返Skypark终站的月票，价值360令吉；至于从吉隆坡中环总站来回梳邦再也站，抑或从梳邦再也站往返Skypark终站，每张月票价值162令吉。

“我们的月票提供40%的折扣。乘客只需缴付20天的来回票价，就能够在30天内无限次搭乘Skypark Link，非常值得。”

至于2岁至12岁孩童、60岁以上老年人、残疾人士、中学和大专生，可享有50%的票价折扣优惠，2岁以下的孩童则可以免费搭乘火车。

另一方面，想要开车前往机场的乘客，可以把车停放在Skypark终站的停车场。车站提供120个停车位和5个残疾人士专用的停车位，每日仅需缴付4令吉的停车费，比附近的停车场更加便宜。

欲知更多详情，可以浏览KTMB的官方网站或留意官方脸书http://www.ktmb.com.my和推特账号，或者拨打热线03-22671200。