军训受伤‧新加坡艺人冯伟衷情况恶化 28岁的冯伟衷本月19日到纽西兰怀乌鲁（Waiouru）训练区参加实弹演习时胸腹受重伤。他之前已在当地的怀卡托医院（Waikato Hospital）接受了两次手术，原本情况稳定。

冯伟衷情况恶化，完成额外手术后仍十分危急，目前在加护病房。

（新加坡23日讯）军训受伤的新加坡艺人冯伟衷情况恶化，昨天午夜完成额外手术后仍十分危急，目前在加护病房。

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28岁的冯伟衷本月19日到纽西兰怀乌鲁（Waiouru）训练区参加实弹演习时胸腹受重伤。他之前已在当地的怀卡托医院（Waikato Hospital）接受了两次手术，原本情况稳定。

不过，新加坡国防部今早发文告说，冯伟衷一等中士情况急转直下，必须接受额外手术。手术于昨晚11时54分完成，但他还没脱离危险，被送往加护病房。

国防部也透露，陈笃生医院创伤及急救外科主任兼高级顾问医生张立胜，昨天早上抵达纽西兰，他会跟当地的医疗团队一起全力照顾冯伟衷。

国防部和新加坡武装部队会在这期间支持冯伟衷的家人。张立胜是受新加坡武装部队所托，协助管理和跟进伤者在纽西兰的康复进展。

冯伟衷于本月19日下午在维修155毫米榴弹炮车时，腹部和胸部被压伤。他早前接受了两轮手术后伤势稳定，原已恢复意识也不需要靠仪器呼吸，但是情况却在昨天恶化。

冯伟衷是经纪公司午言媒体旗下艺人，原定在纽西兰受训回国后，担任主角演出新传媒爱情喜剧类新剧《我的万里挑一》。

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恩师希望大家为冯伟衷祈福

冯伟衷惊传病情恶化，恩师许振荣希望大家为冯伟衷祈福，并请求媒体给予他们空间。

许振荣今天早上在社交媒体上传医院“加护病房”牌子的照片，写道：“知道很多朋友非常关心伟衷目前的状况。第二次的手术（视察）虽然成功完成，几小时后伟衷的状态开始恶化，随即进行了多一轮的手术。手术完成后，就转入加护病房由专人负责看护。”

他也写道：“大伙都在等待著伟衷病情好转的时候，他会好起来的。”

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他也请求媒体记者给予空间，并说：“稍后再联系大家”，文末标注“双手合十为伟衷祈福”。

郑惠玉、姚玟隆、周初明、方伟杰、向云、雅慧、陈罗密欧等众多艺人，都在他的帖文下留言为他和冯伟衷打气。