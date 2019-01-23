庄若·《Instant Family》速成家庭 在《Instant Family》里，收养的大女儿哭着跑到一个邻居篱笆边，结果Joan Cusack出现。她这个角色在戏里是可有可无的，但是这个角色令人想起电视剧《Shameless》里Joan Cusack的角色，总是那麽傻而善良，很会做糕饼。

在《Instant Family》里，收养的大女儿哭着跑到一个邻居篱笆边，结果Joan Cusack出现。她这个角色在戏里是可有可无的，但是这个角色令人想起电视剧《Shameless》里Joan Cusack的角色，总是那麽傻而善良，很会做糕饼。

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《Shameless》说的是一个“无耻家庭”的故事，父母酗酒吸毒不负责任，孩子无所不用其极地自立求生。剧中大姐因为误用毒品，几乎失去弟弟的监护权，跟《Instant Family》戏里三姐妹的毒瘾母亲相似；我相信导演搬Joan Cusack出来，为的也是对比，一家三姐弟是有人要认领，还是与母亲团聚比较幸福呢？电影给了答案，但是现实之中，相信没有人可以肯定。

找Rose Byrne及Mark Wahlberg饰演领养夫妇，可说是样板，老戏迷闭起眼睛都知道他们会怎样演。Rose Byrne一副善良家庭主妇的样子，适时让她像“Neighbors”那样发疯就是了。Mark Wahlberg本来是一名老粗，要他演善良男人，这些年来也早就定型。幸好电影对白还写得不错，虽然两人七嘴八舌丶喋喋不休，还是有点“过分”，不过没有也不成其商业喜剧。

基本上还是捉到一些重点，一些趣味——是的，是趣味丶知趣（没领养过孩子的，不晓得在美国领养孩子原来有那些规矩）。其他就是一般“育儿经”。老套的一句是：孩子如果不知道父母是爱他的，亲子关系一定出现问题；更何况不是亲生，而是领养的父母。为人父母一定会喜欢这部电影。