古拉：调高外国专才薪金门槛·让大马人填补空缺 人力资源部长古拉表示，将会成立委员会探讨是否将外国专才来马工作的薪金门槛从3000令吉调高至5000令吉。

（八打灵再也23日讯）人力资源部长古拉表示，将会成立委员会探讨是否将外国专才来马工作的薪金门槛从3000令吉调高至5000令吉。

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“现在的门槛是3000令吉，我们想要提高至更高的水平，大约4000或5000令吉，这样一来，5000令吉薪水以下的工作只有大马人（能就业）。”

“整个概念是我们不鼓励专才来这里与我们竞争，而是为我国的目标贡献，提供我们所欠缺的专业技术。”

他今午到访大马人才机构巡视该机构日常运作后召开新闻发布会说，自2011年起，来马就业的外国专才大约有25万人。

根据我国政府现有的规定，只有达到3000令吉的薪金门槛，外国专才才获准在马工作。古拉表示，随着政府要将外国专才在马工作的薪金门槛调高，越来越多大马人就能填补外国专才留下的空缺。

他也强调，政府会确保在马工作的外国专才都经过所需的验证程序。

大马人才机构副首席执行员西瓦古梅仁透露，在2018年共有7万1000名外国专才获准在马工作，但薪金处于3000令吉的只有不足5%或2173人。

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他也说，在马的3000令吉薪金外国专才人数有下降趋势，主要是因为内政部的设下的限制越来越多并增加执法行动，因此去年申请来马从事3000令吉类别工作的外国专才人数明显减少。

西瓦古梅仁表示，人资部接下来将与大马人才机构合作推行结构性实习计划（SIP），让有聘请外国专才的企业参与这项计划，减少对外国专才的依赖，并大量聘请本地人才。

另外，古拉宣布，大马人才机构正式隶属人力资源部。他说，大马人才机构自2011年成立后便隶属首相署，如今首相敦马哈迪也认为这个机构应该转移至人资部。

他表示，大马人才机构并入人资部也是新政府重组首相署旗下机构的措施之一。

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针对人资部目前正采取什么措施吸引大马人回国工作，古拉表示，希盟政府落实的其中一项新政策，就是要求所有部长在出国进行访问时，须与当地的大马人进行会面及交流会，呼吁及鼓励他们回马生活及工作。

他指出，根据2015年世界银行《加强人才机构效率报告》，大部份在海外工作的大马专才是高技能劳工，而509全国大选新政府上台以后，许多在海外打拼的大马人选择回国效劳，原本回流大马的人才有480人，这个数据在选后增加了20%。

目前，旅居海外工作的大马籍专才有110万人。

“政府要求所有部长出国时，与我们（在当地）的学生，还有大马籍教授与专才会面及交流。”

他表示，首相、副首相及部长们，包括他本身在出国进行访问时，都必定会有与当地大马人会面的行程，而大马人才机构也一直在协助大马专才回国工作。

“学生们对于要回来（大马工作）都很兴奋，这没有问题，我们收到的回响是，问题在于，第一，他们想不想回来，第二，他们能否在这里找到工作，第三，是不是酬劳好的工作。”

“如果你在国外获得10万令吉薪水的工作，在国外可能是3万美元，你在这里要有10万令吉不太可行，或许是有可能的，或许不可能，但你能从其他方面获得补偿，比如椰浆饭、炒粿条……本地美食也可以是其中（吸引大马人回国效劳）的因素。”

至于许多大马人仍留在海外工作的主要原因是不是马币表现不佳，古拉认为媒体询问财政部长比较好。

“就如我3天前所说，我只会管好自己的事，有人说古拉你是人力资源部的，谈这个就好，其他事务就别谈，这不是你的专业。”

西瓦古梅仁表示，大马人才机构今年的目标，是要吸引1000名在海外工作的大马籍专才回国效劳。