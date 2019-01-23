赞扬“崩解”全球吹新方向．美国务卿提马变天 美国国务卿蓬佩奥周二赞扬在全球政坛出现的一波“崩解”现象，称“新的风气吹向世界各地”。

蓬佩奥以视像会议向出席达沃斯世界经济论坛的全球企业菁英发表演说，赞扬在全球政坛出现的一波“崩解”现象，并称“新的风气吹向世界各地”。（法新社照片）

（华盛顿23日综合电）美国国务卿蓬佩奥周二赞扬在全球政坛出现的一波“崩解”现象，称“新的风气吹向世界各地”。

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他援引的例子包括美国总统特朗普与英国脱欧，也提到法国和马来西亚的变天。

蓬佩奥以视像会议向群聚瑞士滑雪胜地达沃斯的全球企业菁英发表演说时称，最近几年，“选民以选票拉下他们认为没有代表他们利益的政治人物与政治联盟”。

他说：“我想说的是，这种崩解现象是一种正向发展。”

特朗普胜选英脱欧意料之外

他举例，特朗普2016年胜选与英国脱欧公投，两个结果都出乎菁英意料之外，还有意大利和巴西这两场较近期的选举中，反建制派五星运动和极右派总统博尔索纳罗都有斩获。

蓬佩奥也提到马来西亚首相马哈迪，称他在指控前任首相贪污后，赢得去年选举重返政坛，正是全球走向新方向的例子。

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法新社报道，93岁的马哈迪常对西方发表易起争端的言论，最近援引特朗普提议建造美国与墨西哥边界城墙为例，捍卫他禁止以色列运动员入境参加比赛的立场

更令人意外的是，蓬佩奥也讲到法国总统马克龙2017年的选举。马克龙在政治上属

中间派，2017年突破政党体系登上总统宝座，但最近面临黄背心抗议运动，遭批不懂民间疾苦，无法体会平凡百姓的经济焦虑。

受到美国联邦政府持续关门的影响，蓬佩奥取消出席世界经济论坛。蓬佩奥在回答世界经济论坛的问题时承认，特朗普对国际机构的批评搅乱一池春水，不过他否认美国愈来愈孤立。

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他说：“有时候不同的领导风格与提出艰涩的问题，就会让其他人有点担忧。也许他们还没准备好正视这些问题。”

他称：“不过，我们准备好了，特朗普总统也是。我们知道必须面对这些挑战。”

蓬佩奥在演说中，强调美俄两国之间不会进入新冷战，不过就促请莫斯科在乌克兰等问题上改变立场。

他说：“我们并非沦落到冷战时期的敌对关系。”

他表示，华府清楚这两个核武强国之间降低风险的重要性，“但我必须承认一直以来都很困难”。