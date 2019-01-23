“互相帮忙论或触法”．净选盟2.0促旺罗斯迪澄清 净选盟2.0严正看待彭亨州务大臣拿督斯里旺罗斯迪发表的互相帮忙论，并提醒他一州之臣拥有决定土地事宜的权利，而政党不应滥用他们作为联邦政府或州政府的权利，去歧视没有投他们一票的选民。

（关丹23日讯）净选盟2.0严正看待彭亨州务大臣拿督斯里旺罗斯迪发表的互相帮忙论，并提醒他一州之臣拥有决定土地事宜的权利，而政党不应滥用他们作为联邦政府或州政府的权利，去歧视没有投他们一票的选民。

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净选盟2.0促请旺罗斯迪立即澄清他的言论，并向金马仑高原选民保证，无论何方赢得金马仑补选，他都履行州务大臣的职责，努力解决所有悬而未决的问题，尤其是土地问题。

净选盟2.0今天发表文告指出，政府必须在不存在偏见的情况下，根据现有的政策和明确的标准，向所有公民履行职责。选民的生计不应受到选票的威胁。

文告提醒旺罗斯迪，他的言论可能被视为触犯1954年选举犯罪法令第9条文，甚至是2009年反贪会法令第23（1）条文，前者可带来最高2年监禁，罚款5000令吉或两者兼施；后者所指的滥权还会面对20年监禁。

文告说，旺罗斯迪是于21日（周一）晚上出席金马仑天后宫礼堂开幕典礼，在致词时曾说出“让我们一起互相帮忙”。

该报道指出，他未能承诺为当地农民更新临时地契，只说情况会有改善。他也说：“我希望你们明白，我们都是朋友，我们愿意帮忙，但前提是你们也一定要帮我们，能够互相帮忙更是最好；我不敢说我们可以解决一切，但你们要明白，能解决的话，我一定会做，没问题。”

他也促民众支持国阵，在补选当日投国阵一票，因为土地问题属于州政府的管辖范围。