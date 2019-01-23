涉180万贪污虚假申报案．董事及2人延扣助查 一名拥有拿督衔头的公司董事和另外2人延长扣留3天，以协助调查涉嫌价值180万令的贪污及虚假申报案。

推事庭也批准反贪会的另一项申请以扣留一家公司的前高级产品经理，协助调查涉嫌收取超过200万令吉贿金的案件。（图：星洲日报）

（布城23日讯）一名拥有拿督衔头的公司董事和另外2人延长扣留3天，以协助调查涉嫌价值180万令的贪污及虚假申报案。

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马新社报道，推事依莎祖莱卡批准反贪污委员会对这2男1女嫌犯的扣留申请。

较早前，嫌犯身穿反贪会扣留服和戴手铐，在早上9时10分抵达法庭。

反贪会发言人说，所有嫌犯涉嫌为一家公司购买机器的交易中，从工厂设备供应商收取贿金，其中2名嫌犯是该公司董事，并拥有股份。

发言人说，这3名嫌犯也涉嫌滥用公司资金谋取私利，他们昨天在反贪会总部录供后被扣留。

现年44岁的拿督在中午约12时被扣留，另一名也是公司董事的男嫌犯（51岁）在相隔一小时后被扣留，至于职业为保险代理的女嫌犯（29岁）则在下午2时被扣留。

扣经理助查收贿案

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另外，推事庭也批准反贪会的另一项申请以扣留一家公司的前高级产品经理，协助调查涉嫌收取超过200万令吉贿金的案件。

推事依莎祖莱卡谕令该名40岁男子，从今天起被扣留3天，至本周五。

嫌犯昨天在反贪会总部录供后，于下午4时35分被扣留。

反贪会消息人士说，该名嫌犯涉嫌向一家公司收取贿金作为酬劳，以批准卖家发给该公司的退款单（nota kredit），以便获得回扣、奖掖和电脑零件广告。

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