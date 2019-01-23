欲回报理体会信任‧马保总东运目标夺4金 尽管许多体育总会都受到体理会削减开支的影响，但大马保总他们的一些要求申请获得批准而感到幸运。

大马保龄球队在去年取得好成绩，敦哈金（左起）、拉菲克和洪显龙都在香港男子世锦赛夺得金牌，大马保总最终在与体理会的会议中申请到不少参赛经费。

（吉隆坡23日讯）大马保龄球总会（MTBC）在今年的菲律宾东运会的目标是要夺得4金牌，以回报国家体育理事会（MSN）对他们的信任。

广告

尽管许多体育总会都受到体理会削减开支的影响，但大马保总他们的一些要求申请获得批准而感到幸运。

大马保总建议国家队由28名选手，包括14名精英队员和14名后备队员组成，体理会最终慷慨地接受了其中24名选手。这算是个不错的结果，因为大马保总的主要议程，包括7男7女14名精英队员都进入第2梯级计划的要求如愿达成。

敦哈金诺莎兹娃妮跻身主力

相比此前的领奖台计划，大马国家保龄球队在新的梯级计划增加了两名选手，与此同时，还有10名后备队选手被列入了第4梯级计划。最终，新秀敦哈金及诺莎兹娃妮都升上主力阵容。

去年，敦哈金在香港举行的男子世锦赛联手洪显龙夺得男双金牌；诺莎兹娃妮则在美国的世青赛夺得全能金牌。去年大马国家保龄球精英队男女各6人继续保持地位，他们分别是洪显龙、廖健良、拉菲克、陈财政、沙菲克、阿末慕亚兹及6名2017年世锦赛女团冠军成员莎琳、谢美兰、冼丽莹、茜蒂莎菲雅、塞达杜和娜塔莎。

大马保总秘书长卓康耀表示，体理会已批准7项赛事的计划书，其中包括在欧洲的3项赛事、亚洲的4项赛事以及拉菲克参加美国职业巡回赛的特别拨款。

广告

他说：“我们要感谢体理会对我们非常友好，虽然预算削减，但保龄球队在是1月14日与体理会的工作委员会会议中，对于国家队的2019年新修改计划结果感到非常高兴。”

大马保总自主应用资金

“体理会也让大马保总自主应用这笔资金，因此，如果我们在一些赛事中省下一些经费，我们可能会参加更多赛事。”

“为回报体理会的信任，我们在菲律宾东运会设定了4金目标，这也是体理会对我们的绩效指标，以确保我们的选手努力实现这一目标。”

广告

“大马保龄球队已有世界顶级水平，我们也一直对选手抱有很高的期望。我们在过去几年都取得好成绩，我们希望今年能在大赛继续保持良好表现。”