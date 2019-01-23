彭博创新指数‧大马全球排名26 韩国在2019年的彭博创新指数排名中再度问鼎全球，大马排名26，与2018年相同。

（吉隆坡23日电）韩国在2019年的彭博创新指数排名中再度问鼎全球，大马排名26，与2018年相同。

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韩国再度问鼎全球

大马亚洲第五 东盟第二



数据显示，大马获得67.61分，在亚洲经济体之中排名第五。与东盟邻国相比，仅屈居排名全球第六的新加坡之后；新加坡去年为全球第三。

大马分数最高的是制造业增值评分，位居全球第九，高科技密度和研发强度也获得不俗评价，排在全球21位和23位。

相较之下，大马的生产力、专利和研究员评分有待改善，只排在全球46位、41位和40位。

彭博年度创新指数的编制已进入第七年，通过7项指标分析包括研发支出、制造能力和高科技上市公司集中度在内的数十项标准。

彭博全球首席经济学家欧乐鹰说：在创新技术上的制胜关乎21世纪对全球经济主导权的争夺。韩国排名第一，中国排名上升，这提醒了人们，美国发起的贸易战可能会减缓，但不会阻止亚洲技术的崛起。

德国第二 美国重回10大

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德国因研究和教育方面的改进而紧随韩国之后，排在第二。在一年前因教育评分而首次跌出前10名后，美国排名回升至第八位，上升3位。

在2018年排名亚军的瑞典降至第七位。专利活动提升了中国和以色列的得分。以色列成为大赢家，排名超越新加坡、瑞典和日本，上升5位至第五名。

英国排名下降一位至第18名，首次不敌中国。

中国的得分体现了二元性：得益于华为和京东方的强大研发实力，该国专利活动得分排名第二，但就整体生产力而言仍然落后于大多数具有相近创新水平的经济体。