陈头头·《Bad Times at the El Royale》动荡时代的内窥镜 一群各怀怪胎的家伙群聚一所饭店，然後彼此算计，再列队展示各自身世，逐一曝光角色间的秘密，然後一场大雨丶一起历劫丶一次大战丶一起死，幸存者领着无人知道的秘密上路，故事差不多也结束了。这样的故事能不俗套吗？

一群各怀怪胎的家伙群聚一所饭店，然後彼此算计，再列队展示各自身世，逐一曝光角色间的秘密，然後一场大雨丶一起历劫丶一次大战丶一起死，幸存者领着无人知道的秘密上路，故事差不多也结束了。这样的故事能不俗套吗？

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你总会／必然听过看过类同的故事，但总是喜欢把人关在密闭空间的导演Drew Goddard，其实能从俗套的设定里说一些不那麽俗套的故事。

扭曲的动荡时代

《Bad Times at the El Royale》大抵就是美国动荡时代的拼图组块丶社会概况的大切面，越战丶嬉皮丶冷战丶政治丶女权丶黑人运动，革命在各个大处小处酝酿着，或爆发着，搅和在这些大小事件里的这些人，总不会那麽刚好都在同一时间住到同一个空间，但电影要拼凑时代面貌，难免巧合而魔幻，黑色血浆总会溅泼同一地才会有张力。

7个陌生人，4个房间，混乱时代的破碎灵魂：酒店小弟丶伪神父丶黑人歌女丶神秘女子丶探员，以及中途加入的逃家少女和邪教主脑，他们怀的不是鬼胎，他们才是国家社会生下的鬼胎。弱势的丶边陲的，或黑暗的丶极端的丶扭曲的，没有一个阳光灿烂的角色，都是带着各自的伤痕和欲利来投宿。

电影一开始就让凶案和金钱纠纷在饭店房间内埋下伏笔，虽然镜头一切就是阳光明媚，观众当然做好心理准备这不是甚麽加州阳光度假电影，陆续抵达的住客丶总是不在柜台的柜台小弟丶唠叨不停的探员，几句话交集下，为了房间安排明来暗往，电影故意让大家以为是场黑金争夺战，谜底揭开後却是个破碎美国梦，伤心人的集散地，扭曲的政治大时代。

秘密通道的美国心事

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故事场景设定在内华达州和加利福尼亚州交界，一条红线分割了两个州和法律，据闻导演参考了不少饭店原型，而最接近的Cal Neva Resort and Casino，跟老牌好莱坞和政商名流有那麽一点关联，小道消息说那是女神梦露神秘死去的地方，这跟电影里的时代氛围和故事调性相符。

然而饭店最变态可怖的，是房间内的双面镜。从柜台後员工房通往阴暗的走道，可以窥看每个房间的景况，仿佛通往每个故事的背面，这样的变态饭店现实里当然有，电影里的设定更像导演故意让观众躲在暗处屏住呼吸窥看美国家事。双面镜是每个故事的内窥镜，每个时代都有极尽所能的偷窥癖丶以及算计政治对手的龌龊手段。

这是故事最大的伏笔，早早揭开，也是连接每个故事的主要通道。黑人女伶的歌声在幽暗通道里清亮昂扬，我们听起来却冷汗涔涔，心惊胆跳的好奇着接续的发展。一个房间一个故事，电影块面展开叙事，一个一个角色娓娓道来动机，再来不小心又必然的交集，最後捆绑在一起，等待大屠杀或大爆炸或集体逃出生天，这样的叙事不算有新意，但Drew Goddard的伏笔叙事还算内敛流畅。

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既然是众多角色的算计过招，那演员的诠释必然各自精彩。Cynthia Erivo去年的两部大银幕作品都有不俗评价，电影让她悠扬歌唱，但其实脆弱不安，昂扬里是未知未明的美国梦，明确暗示部份黑人女性的处境。

这次不当神，以胸肌下凡的Chris Hemsworth，角色原型取自嬉皮年代的恐怖精神领袖Charles Manson，无奈下凡的Chris只余呆萌肌肉，邪教领袖的邪魅与扭曲，那张正义满满的脸委实驾驭不来，可惜了导演对美国心灵之恶的暗渡与叩问。

Dakota Johnson从50度灰的纠葛情欲里走来，这次多了坚毅火力，逃家迷惘少女算是称职，但Cailee Spaeny的童叟无欺更不寒而栗，萝莉塔的黯黑青春果然是把利刃。

Drew Goddard让角色们的伤痕相互交集，划出美国动荡时代的暗流伤口，Lewis Pullman的饭店小弟看尽战争的恶又看尽人性的扭曲，当他终於能在神的面前告解，神父也不是真的神父，这或是电影的黑色幽默丶时代的黯然神伤，也或是导演在黑色惊悚奇情包装下，最想表述的失落美国。