陈大锦：新路向运动奏效‧9华团归队为华教献力 董总主席陈大锦表示，董总、教总及独大有限公司刚发动“华教新路向”运动，失散多年的华教队伍重新归队，目前全国9个主要华团已站在一起，为民族教育的现代化展开新的长征。

峇株巴辖五校董事长刘国文（右起）赠送纪念品给监誓人何礼智、陈大锦及罗继炎；左一署理董事长郭丽蓉。（图：星洲日报）

（峇株巴辖23日讯）董总主席陈大锦表示，董总、教总及独大有限公司刚发动“华教新路向”运动，失散多年的华教队伍重新归队，目前全国9个主要华团已站在一起，为民族教育的现代化展开新的长征。

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陈大锦也是峇株巴辖五校董事会名誉董事长兼顾问，他昨晚为董事会2019至2020年度董事就职礼主持监誓时发表谈话。

筹建综合培训中心

他说，顺应时势转变而发动的“华教新路向”运动，将筹建一座综合培训中心，作为进一步推广华教及促进文化交流的华教基地。

“我希望华教工作者能审时度势、与时并进、认清方向，为华教开拓新天地，大家也要重整队伍、调整步伐，抛弃旧包袱的纠葛。”

他透露，董总接下来将展开系列活动，包括教师进修与培训、学术研讨会、教学工作坊、跨族群学生交流和生活营、与语文出版局合作提升独中马来文教学等，希望大家鼎力支持。

陈大锦也透露，董事会属下的华仁中学在2008年时只有23%的老师具备教专资格，比全国的25%还低，10年后该校师资专业达到70%，比全国53.7%高出16.3%，希望未来6年师资专业化能达到90%。

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“2018年全国独中4857名老师之中，共有2610人具有教专资格，董总期盼8年内达到师资专业高达90%的目标。”