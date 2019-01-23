黄赐兴：与时并进‧乡团应展现新面貌 马潮联会总会长拿督斯里黄赐兴说，乡团组织必须审时度势，与时并进，在格局或社会功能上都要作出相应的调整，不断开拓创新，向社会展现乡团的新面貌，透过灌输文化自觉与自信崛起，才能带动民族精神永续发展。

（吉隆坡23日讯）马潮联会总会长拿督斯里黄赐兴说，乡团组织必须审时度势，与时并进，在格局或社会功能上都要作出相应的调整，不断开拓创新，向社会展现乡团的新面貌，透过灌输文化自觉与自信崛起，才能带动民族精神永续发展。

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他说，“饮水思源”的古训家喻户晓，“滴水之恩当以涌泉相报”的思想老少皆知；可惜很多下岗的属会领袖，都被新领导层边缘化。

他认为乡团里的“老臣子”理应受到尊重与珍惜，不管是重要决定或重要活动，在情在理，都不该漠视老前辈。

他于19日出席诗巫潮州公会80周年会庆晚宴上致词时指出：“我发现许多属会举办活动时，往往都会成为当地乡团的借镜，启发与带动社群能量的成长，把民间盛会转化为‘大团结’的力量与象征，继而促进社会公益活动，这种乡团相互较量的良性竞争，激发起乡团为社会服务的精神。”

此外，他也提醒作为马来西亚公民，潮汕籍国人应致力担当稳定社会的中坚分子，和友族和睦共处、通力合作服务社会，以“关心政治，超越政党”，即不倾向任何政党作为大前提，站在全民立场向政府建言献策。

他也提出人民对政权新转变的激昂情绪，已随着执政政府朝夕令改、市场与社会乱象未获舒缓，以及电话与网络骗局猖獗等民生问题而慢慢减退；他希望新政府以正视听，设法力挽人民对政府的信心。

访砂3属会

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适逢诗巫潮州公会80周年庆典晚宴，黄赐兴率领常委代表团于1月18日拜访民都鲁潮州公会、达岛潮州公会，联络乡谊关怀桑梓。隔日上午参与由诗巫潮州公会策划的“忙里偷闲半日游”。

常委代表团团员包括署理总会长吴俊标、副总会长翁荣华、副总秘书林璧祺、常委官纪礼、马利凯、杨肇仁和谢声庭。随团尚有杨肇仁夫人陈莉花和曼绒韩江公会会长张惠麟。

较早前，黄赐兴在民都鲁潮州公会及达岛潮州公会的交流会上谈到的内容包括马潮联会甲乙丙属会等级制，产生“你大我小”的心态，必须检讨。同时，属会与臂膀的账目必须清晰明了，才能营造公信力。