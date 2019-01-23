首部马华文学大专院校教程‧《马华文学十四讲》面世 首部马华文学大专院校的教程——《马华文学十四讲》正式隆重出版，标志着马华文学这学科的发展进入另一个新纪元。

（吉隆坡23日讯）首部马华文学大专院校的教程——《马华文学十四讲》正式隆重出版，标志着马华文学这学科的发展进入另一个新纪元。

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这部教程由马华文学研究知名学者许文荣博士与孙彦庄博士联合主编，出版机构为马来亚大学中文系毕业生协会（马大中协）。

黄东海：马华文学百年献礼

马大中协会长拿督黄东海说：“今年恰逢马华文学发展一百周年（1919-2019）之际，这项出版可算是献给马华文学百年华诞的祝寿礼物。”

他说，该协会2012年出版第一部马华文学作品评论的教材——《马华文学文本解读》，是属于文本的选集与文本解读，这部新著则是属于文学论述型的教程。

马华文学在1990年代开始陆续成为本地大专院校中文系的一门课。马大中协在2002年主催了一场全国马华文学教师的交流会，会后议决出版马华文学的教程与文本解读的教材，以建构一个更成熟的马华文学学科。

拿督黄东海强调，推动与支援本地文化与文学的研究与学习是马大中协创立的宗旨之一，盼望这两部教材能够协助大专院校学生或有志于认识与理解马华文学的社会人士理解马华文学的发展与特质。

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主编之一的许文荣博士受访时说，这是一部由本地学者所编撰的大学参考书，各讲的撰稿人绝大部分是我国大专院校的文学讲师，编辑方针不是传统的作家作品的讲述，而是以论题式的方式，每一讲都结合文学观点/理论、文学史料与文本解读/分析。

许博士说，为了让本教程更获得学界认可，编委会也特邀哈佛大学的王德威教授、山东大学的黄万华教授以及南方大学学院的王润华教授担任外审，编委会也认真地针对他们的评审意见修订此书。

三位外审高度赞扬此书。王德威说：“这本文学教程行文深入浅出，内容算是相当完备。马华文学的主体性永远是个与时俱进的话题，在不同时代，语境，就有不同的挑战和因应之道。”

黄万华说：“《马华文学十四讲》有很强的学术问题意识，各章几乎都以某一个“问题”为中心。文学理论／观念、史料、文本解读／分析这三者的结合在此书得以落实。”

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王润华认为：“此书整体结构摆脱过去老旧的手法，同时也把许多文学新话语、新概念、新解读、新作品带进文学史。”