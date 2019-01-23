印尼羽球超级500赛‧再有佳作勇挫周天成‧李梓嘉追上强手脚步 大马男单新星李梓嘉以直落两局再次战胜世界排名第3的名将周天成，连续两周表现惊艳，证明他已开始追上世界强手的脚步。

大马男单新星李梓嘉在印尼羽球超级500赛首圈以直落两局完胜世界排名第3的台湾名将周天成，豪取对后者的两连胜。

（雅加达23日综合电）大马男单新星李梓嘉以直落两局再次战胜世界排名第3的名将周天成，连续两周表现惊艳，证明他已开始追上世界强手的脚步。

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周三的印尼羽球超级500赛首圈比赛激战连连，一大早最激动人心的战役，当属20岁的梓嘉以两局21比13轻取3号种子周天成，豪取对后者的两连胜。

梓嘉此前就是在去年的台湾超级300赛首胜周天成而拿下生涯首个大赛冠军。

梓嘉：这是场很好的胜利

接下来在次圈（16强赛）梓嘉的对手是上周大马大师赛的泰国手下败将西迪龚，有望迎来3连胜。

梓嘉赛后以简讯回复《星洲体育》时表示：“能战胜3号种子对我来说是一场很好的胜利，我没想到自己能以直落两局获胜，但这对我来说是一场很好的比赛。现在我只想继续保持专注，为下一场比赛做准备。”

大马男单还有自由人张崴烽将挑战印度8号种子斯里坎。

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孙完虎意外一轮游

失意大马大师赛的日本世界第一桃田贤斗状态回勇，以22比20、21比11拿下丹麦悍将奥根森，次圈将面对另一丹麦好手维廷胡斯；在大马大师赛屈居亚军的中国奥运冠军谌龙也轻松晋级，只有大马大师赛冠军孙完虎以17比21、21比6、15比21输给丹麦新星安东森让人感到意外。

中国男单有两场内战，“超级丹”林丹将迎来小将赵俊鹏的挑战；2号种子石宇奇将对阵队友陆光祖。

堇溦2分不敌何冰娇

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女单方面，大马国家羽球队女单天才吴堇溦在首圈再次面对中国6号种子何冰娇，但此次却以21比16、21比23、20比22被逆转出局，未能延续上周大马大师赛8强的胜绩，对后者的3连胜中断。

另一国羽女单谢抒芽签运不佳，在首圈就得挑战泰国7号种子、大马赛冠军拉查诺，她最终以15比21、14比21告负，大马女单也在首圈就全部结束征程。

女单首圈也有冷门，日本头号种子奥原希望以17比21、18比21被中国小将陈晓欣淘汰；其他种子球员如西班牙奥运冠军马琳顺利晋级次圈；印度2号种子辛胡、中国3号种子陈雨菲和日本4号种子山口茜稍迟上阵，其中，辛胡对阵中国前奥运冠军李雪芮之战最有看点。

大马女单天才吴堇溦在印尼大师赛首圈以1比2被中国6号种子何冰娇逆转，无缘重演上周大马赛连克强手挺进的佳绩。

美君明晏闯次圈

国羽头号女双邹美君与李明晏以21比15、21比17取胜俄罗斯组合波洛托娃与达维莱托娃，次圈将和泰国8号种子钟柯潘与拉温达争夺8强席位。

大马“双雯组合”许嘉雯与叶铮雯将在首圈对垒印尼本土组合阿加塔与西蒂法迪亚。

在大马赛携手闯入半决赛的3支大马男双“双蔚组合”吴蔚昇与陈蔚强、王耀新与张御宇及谢定峰与苏伟译，将在首圈出战日本3号种子嘉村健士与园田启悟、中国的何济庭与谭强及印尼8号种子兼2届前世界冠军莫哈末哈山与亨德拉。

在昨天率先进行的混双首圈，大马自由人“顺莹组合”陈炳顺与吴柳莹携手国羽的吴顺发与赖洁敏挺进，但陈健铭与赖沛君不幸又首圈出局。

中国世界第一郑思维与黄雅琼经过3局激战后，也和队友鲁恺与陈露一起挺进。